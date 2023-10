Torna a Roma la magia delle feste

Mentre le strade si riempiono di luci scintillanti e l’aria si riempie di profumi avvolgenti, giunge il momento di immergersi nell'atmosfera natalizia a Roma. Con l'arrivo delle festività, la città eterna si trasforma in un mondo incantato di colori, suoni e sapori. E cosa c'è di meglio per iniziare questa magica stagione se non lo shopping natalizio? I negozi che si riempiono di decorazioni scintillanti, le note dei canti natalizi che riempiono l'aria e il profumo irresistibile di prelibatezze invernali sono pronti a catturare i cuori di residenti e turisti.

Roma è infatti pronta a immergersi nella magia delle festività natalizie con l'apertura della ventiseiesima edizione de "Il Villaggio di Natale" del Solara. Dal 1997, questa iniziativa unica ricrea l'atmosfera magica del Natale nel cuore di Roma Sud, offrendo ai visitatori un'esperienza unica tra luci scintillanti, fragranze dolci, alberi maestosi, presepi e decorazioni provenienti da tutto il mondo. Ogni anno, il Villaggio si rinnova, cercando di rendere il Natale dei romani ancora più significativo e indimenticabile. Quest'anno non fa eccezione, con un'ambientazione suddivisa in aree tematiche studiate per soddisfare le esigenze di grandi e piccini.



L'atmosfera magica del Villaggio di Natale

Uno degli aspetti più affascinanti del Villaggio di Natale del Solara è l'attenzione ai dettagli nella creazione di un'atmosfera natalizia autentica offrendo un'ampia gamma di decorazioni natalizie, dalle classiche palline e ghirlande alle creazioni artigianali uniche, che catturano l'essenza del Natale. Ma il Villaggio di Natale del Solara offre molto di più di semplici decorazioni. Qui, i visitatori possono immergersi in un'esperienza completa, che spazia dalle luci scintillanti e decorazioni festose a presepi artigianali e intrattenimento per tutta la famiglia. L'allestimento del Villaggio è suddiviso in diverse aree tematiche, ognuna progettata per offrire un'esperienza unica: si inizia con un bosco fatto di abeti naturali ed artificiali, che si fonde magicamente con le luci scintillanti di Manhattan. Da qui, ci si immerge nei paesaggi retrò della Belle Époque, e successivamente si viene avvolti dalle atmosfere e dai profumi della casa di pan di zenzero. La sala "Funtasy" accoglie i visitatori con arredi frizzanti e scintillanti, creando un'atmosfera di allegria. Non mancheranno le collezioni Disney e Coca-Cola del brand Kurt S. Adler.

Un viaggio tra diverse epoche e stili

Il Villaggio di Natale del Solara offre un viaggio attraverso diverse epoche e stili. Le atmosfere Rococò accolgono i visitatori nel gran salone del Natale classico, animato da schiaccianoci e carillon, mentre l'area dei Presepi cattura la tradizione natalizia in tutta la sua bellezza. Un elemento di rilievo è il Lemax Village, di cui Solara Garden vanta l'esclusiva a Roma: in questo affascinante scenario, saranno organizzati eventi speciali e corsi di decorazione per permettere ai visitatori di immergersi completamente nell'atmosfera natalizia inclusi coinvolgenti contest come quello dedicato alla Lemax previsto per il mese di novembre. Per i più piccoli, Babbo Natale farà la sua apparizione, con date e dettagli disponibili sui canali social dell'evento.



Una shopping-experience esclusiva

Il Villaggio di Natale del Solara offre un'innovativa shopping-experience che accompagnerà i clienti in un viaggio magico alla scoperta di stili diversi per rendere il Natale un momento da personalizzare e da vivere, non solo a dicembre. Addobbi natalizi per la casa e per l’esterno: sarà disponibile un’ampia varietà di prodotti permettendo a tutti di trovare il regalo perfetto o l'elemento decorativo ideale per la propria casa. Un aspetto unico del Villaggio di Natale del Solara è la sua inclusività. Tutti sono i benvenuti, compresi gli amici a quattro zampe, purché siano a bordo dei carrelli. Questo permette alle famiglie di godere appieno dell'atmosfera natalizia insieme ai loro animali domestici.



Informazioni utili

Il Villaggio di Natale si trova all'interno del Solara, in Via di Macchia Saponara 247/249 a Roma. L'apertura è prevista da Sabato 23 Settembre fino al nuovo anno, dalle 9 del mattino alle 20:00. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web solaragarden.it/il-villaggio-di-natale-di-solara