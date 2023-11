Sostenibilità ambientale e promozione delle eccellenze locali grazie al km 0

La produzione e la distribuzione di prodotti a chilometro zero richiedono meno risorse e risultano quindi meno impattanti a livello di emissioni di gas serra, rispetto a quelli che viaggiano invece per lunghe distanze. Il trasporto delle merci e il consumo di energia richiesto dai cicli di produzione di cibi e ingredienti locali riducono quindi la dipendenza dai combustibili fossili inquinanti e si propongono come una scelta ecosostenibile, ma non solo: promuovere il consumo di prodotti agricoli locali contribuisce a preservare sia le economie della zona, sia le tradizioni, i sapori e i saperi del territorio.



La qualità del cibo e dei prodotti a km 0

Tracciabilità e sicurezza alimentare sono soltanto alcuni dei motivi per cui scegliere ingredienti e produzioni del territorio: i prodotti locali consentono una più facile tracciabilità che porta quindi a contribuire e garantire una maggior sicurezza alimentare. I consumatori e i rivenditori, infatti, possono facilmente conoscere i produttori e le pratiche agricole utilizzate. Inoltre, non dovendo subire lunghi viaggi, i prodotti locali possono essere raccolti e coltivati nel pieno della loro maturità, mantenendo viva la freschezza e migliorando di conseguenza la qualità del cibo che arriva sulle tavole delle famiglie.

La produzione locale contribuisce anche a preservare la biodiversità agricola, con le eccellenze del territorio che si esaltano rispetto agli stessi prodotti coltivati altrove a causa delle caratteristiche uniche di ciascun luogo. I prodotti a km 0 attraggono sempre un maggior numero di consumatori consapevoli poiché offrono numerosi vantaggi: qualità, sicurezza, valorizzazione delle imprese locali con l'ulteriore pregio della sostenibilità ambientale.

La filiera corta e il legame con il territorio: il marchio "Vicini a te"

La produzione agricola locale si basa su tradizioni e metodologie di lavoro tramandate nel tempo, capaci di esaltare al massimo le qualità di un territorio e dei suoi prodotti. Questo legame è fondamentale per preservare le caratteristiche tipiche di ogni alimento e le tradizioni enogastronomiche regionali basate su tutto quanto di buono la terra può offrire. "Vicini a te" è il marchio promosso da Supermercati Pim per far conoscere le eccellenze del Lazio: specialità, ingredienti tipici, prodotti a filiera corta o a km 0 in grado di esaltare le qualità e di rafforzare il rapporto con la regione. Supermercati Pim è quindi in prima linea per proporre una serie di prodotti che provengono dalle imprese del luogo, e il marchio "Vicini a te", indicato chiaramente per i consumatori sugli scaffali dei punti vendita, contrassegna tutti cibi e gli ingredienti regionali.

Il progetto nasce con l'obiettivo di poter garantire un alto livello qualitativo riguardo l'offerta produttiva del territorio, sempre puntando anche la salvaguardia dell'ambiente e della natura: una filiera corta significa infatti anche un minor impatto ecologico. "Vicini a te" è il marchio che garantisce ai consumatori di fruire a beni e servizi regionali, incentivando così anche il mercato e l'imprenditoria locale a continuare a creare prodotti compatibili col territorio e in grado di salvaguardare le tradizioni e i sapori locali: i punti vendita scelgono fornitori capaci di ottenere produzioni di alta qualità e freschezza, con un occhio sempre attento alla natura e ai suoi punti di forza.

Per conoscere quali sono i prodotti laziali proposti dai Supermercati Pim si può visitare il sito internet cedigros.com oppure recarsi direttamente in uno dei tanti punti vendita presenti sul territorio.