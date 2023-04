Soggiorni di coppia: l’appeal dell’hotel ideale nel centro di Milano

Che sia per lavoro o per piacere, Milano ha sempre tantissimo da offrire. Dai monumenti agli eventi esclusivi, dalla moda alla storia, fino al cibo e lo svago: in ogni periodo dell’anno, il capoluogo lombardo riesce a conquistare i propri visitatori, qualunque sia la loro attitudine o idea di soggiorno o vacanza. Lo stesso dicasi dal punto di vista dell’ospitalità e delle strutture alberghiere, sempre un passo avanti e pronte a soddisfare il desiderio di relax e tranquillità.



Un’esperienza esclusiva per un soggiorno di coppia da ricordare a Milano

Concetti importanti e che, in un mondo sempre più standardizzato e omologato che finisce per appiattire ogni cosa, è importante recuperare. Ecco perché la scelta di un hotel è il primo passo per assicurarsi un soggiorno esclusivo per sé e per la propria dolce metà, capace di regalare un’esperienza unica, immersa nel lusso di strutture innovative in grado di soddisfare ogni esigenza e rendere Milano qualcosa di ancora più indimenticabile.

Realtà come il “The Corner Duomo Hotel” incarnano al meglio queste caratteristiche e si rivelano essere la scelta ideale per staccare la spina e dedicarsi un soggiorno romantico di coppia all’insegna del relax.

Partendo dai pilastri cardine di design, ospitalità e innovazione, il The Corner Duomo Hotel abbraccia il nuovo concetto di hospitality perseguito dal Gruppo Roscioli Hotels con l’intento di offrire un’esperienza di soggiorno open, friendly e smart, pensata in ogni dettaglio per soddisfare le aspettative di ogni tipologia di ospite. Per un soggiorno fatto di relax, esclusività e servizi personalizzati.

Il lusso dell’Exclusive Floor

Il The Corner Duomo Hotel si distingue per una novità di pura originalità e lusso: l’Exclusive Floor. Un piano interamente concepito per il benessere e il relax e con la possibilità di essere riservato nel suo insieme, dove stile e design si incontrano per dare vita a un’alchimia perfetta, capace di regalare un’esperienza unica di benessere e lusso nel cuore di Milano. L’Exclusive Floor ospita una sala fitness con attrezzature di ultima generazione e le due design suites, Fashion e Glamour, pensate appositamente per coinvolgere gli ospiti in un’esperienza unicamente dedicata alla coppia: le suites sono dotate di spa privata, con jacuzzi, sauna, bagno turco e doccia emozionale con altalene di design.

Ognuna delle 57 camere del The Corner Duomo Hotel, comunque, gode di un design innovativo e ricercato che, attraverso l’utilizzo di materiali di pregio, rende il soggiorno un’esperienza nuova e immersiva.

Servizi su misura per gli ospiti

Un hotel allo stesso tempo accessibile e pet friendly, dotato di smart check-in e di Honesty Bar aperto 24 ore su 24. Il tutto accompagnato dalla comodità di una vasta gamma di servizi per rendere il soggiorno ancora più rilassante e attento alle esigenze degli ospiti. Da non dimenticare, inoltre, il luminoso Rooftop situato al 6° piano: una sala accogliente e dal design accattivante che ospita la colazione al mattino e che si tramuta in location per aperitivi la sera con vista panoramica sul centro di Milano.

Inserito in una zona invidiabile nel centro storico della città, l’hotel è ospitato in un edificio progettato dal famoso architetto milanese Luigi Caccia Dominioni. Situato in una posizione perfetta per visitare e vivere Milano: a soli 250 metri da Piazza del Duomo e a due passi dalla Galleria Vittorio Emanuele, dal Teatro alla Scala, da Palazzo Reale e dalla Pinacoteca di Brera, ma anche dal Quadrilatero della Moda.

Il Gruppo Roscioli Hotels, di cui The Corner Duomo Hotel fa parte, quest’anno compie 90 anni di attività nel mondo alberghiero e rappresenta nel suo insieme una importante storia italiana di famiglia imprenditoriale con diverse strutture su Roma e Milano.



Per maggiori informazioni sull’Exclusive Floor e, in generale, sul The Corner Duomo Hotel è possibile visitare il sito Internet www.thecornerduomo.com, o inviare una mail a thecornerduomo@rhr.it.