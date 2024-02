Settore Ho.Re.Ca., il valore aggiunto di affidarsi a partner seri e affidabili

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con BIRIMPORT S.P.A.

Pilastro dell’economia mondiale, l’industria della ristorazione e dell’hospitality vede le aziende Ho.Re.Ca. giocare un ruolo fondamentale per raggiungere il successo. Queste imprese costituiscono, infatti, la linfa vitale del settore, rappresentando un valore aggiunto imprescindibile per il successo di un’attività. La loro rilevanza risiede nella capacità di intercettare le richieste del mercato rispondendo alle necessità dei clienti per offrire sempre prodotti e servizi di alta qualità.

Più di un semplice fornitore

Il loro valore si estende, infatti, anche alla cultura, alla tradizione e alla qualità. Perché, aziende come Birimport, realtà leader nel settore e presente da 40 anni, sono molto più che un semplice fornitore.

Grazie a un’offerta di prodotti selezionati con cura e professionalità e alla sua grande affidabilità e serietà, l’attività fondata da Pierino Saliola il primo marzo 1984 è, infatti, partner commerciale di fiducia. Nato come importatore di birre, il marchio Birimport ha presto ampliato la proprio offerta arrivando a mettere a disposizione del mondo della ristorazione un servizio a 360 grandi, con una importante proposta di prodotti beverage e non solo.

Fra i numerosi servizi offerti infatti vi è la concessione in comodato d’uso gratuito di vetrine frigo per il vino, vetrine frigo per birre e acqua e, naturalmente, impianti di spillatura personalizzati con annessa assistenza tecnica H24. Notevole è la quantità di materiale di servizio gratuito messo a disposizione per la clientela: calici, flûte, bicchieri, cavatappi, tappi stopper, grembiuli, posaceneri, etc. La società è inoltre dotata di un ufficio grafico interno dedito all’ideazione e stampa di carte delle birre, carte dei vini e menù e si avvale della collaborazione di sommelier professionisti e beer specialists capaci di offrire una formazione continua al personale di sala.

Un catalogo importante e selezionato

Supportato dalla professionalità di personale d’esperienza consolidata, il catalogo accoglie, infatti, un vastissimo e accuratamente selezionato assortimento con oltre 400 referenze di vini, 80 etichette di bollicine italiane e francesi, oltre 800 alcolici e distillati speciali, più di 150 referenze di acque minerali, 300 di birre nazionali – anche artigianali – ed estere, soft drinks, aperitivi e prodotti non refrigerati di storiche realtà italiane del settore food come paste, pelati, olii, farine e spezie.

Sapersi adattare al cambiamento

A spingere verso questa diversificazione anche la crisi dettata dalla pandemia da Covid, che ha portato l’azienda a operare in modo lungimirante e accorto per confermare la propria resilienza e capacità di affrontare momenti complessi conservando professionalità e massima attenzione ai clienti.

Per questo motivo, Birimport ha deciso anche di dotarsi di uno shop online accessibile non solo ai possessori di partita IVA, ma anche ai privati. Un servizio importante e apprezzato, che permette di ricevere velocemente a casa i prodotti presenti sul sito www.birimport.com, con consegne in 24 ore a Roma, 48 ore nei comuni limitrofi e appena 2-3 giorni lavorativi nel resto d’Italia.

Supporto a 360°

Oggi al timone, insieme al padre, sono presenti anche tutti e cinque i figli. L’ingresso in azienda della seconda generazione della famiglia Saliola ha senz’altro contribuito all’evoluzione e alla crescita dell’azienda, una crescita che, pur fra molti ostacoli e difficoltà, sembra non arrestarsi. Il segreto? Birimport si propone come vero e proprio partner commerciale di fronte ai proprietari di ristoranti, pub o hotel, accogliendo le diverse criticità del settore e facendo proprie le esigenze che ne derivano.

Offre referenti specializzati per garantire tutto il supporto necessario per il beverage della propria attività, fra cui la possibilità di acquistare singole referenze a bottiglia in funzione delle reali necessità di ogni cliente.

Pur di non far stipare merce nei magazzini ai clienti, Birimport attiva più consegne, puntando su velocità e dinamismo, grazie al supporto di un’articolata organizzazione interna e di efficaci strutture logistiche. Il magazzino è di grandi dimensioni e notevole è il parco automezzi che permette di raggiungere il cliente in tempi sempre più rapidi.

Per conoscere l’offerta completa di Birimport, richiedere un preventivo o acquistare online visitare il sito internet www.birimport.com o telefonare allo 06 4192800. Per info relative agli acquisti sullo shop è possibile inviare una mail a ecommerce@birimport.com , per ogni altra esigenza a info@birimport.com