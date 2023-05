Progettare il futuro con la prima Summer School italiana in Medicina? All’Università Campus Bio-Medico di Roma si può

L’estate per gli studenti è sinonimo di divertimento, sole, mare, pensieri leggeri. Ma oltre al tempo libero può diventare un momento importante di riflessione e progettualità in vista di settembre, mese che spesso coincide con nuovi inizi e possibilità da cogliere. Immaginare il futuro, valutare diverse opzioni di carriera e scoprire le opportunità offerte si configurano, dunque, come un’attività perfetta per i primi mesi estivi, soprattutto per chi frequenta le scuole superiori, che già negli ultimi anni è chiamato a ragionare sul proprio futuro e ponderare prospettive e orizzonti.

Un valido supporto arriva dall’Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM), che da sempre promuove strutture integrate d’insegnamento, ricerca e assistenza sanitaria per il bene della persona. All’interno dell’ampia proposta accademica, è presente anche un interessante programma estivo, ovvero l’innovativa Summer School in Medicina, la prima nel suo genere in Italia: dal 12 al 16 giugno 2023, una settimana intensiva, esperienziale, immersiva sperimentale e concentrata ricca di laboratori, esperienze pratiche, lezioni e test di simulazione. Contemporaneamente una summer school dedicata alle discipline STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria con focus nei settori Biomedico, Sistemi Intelligenti, Alimenti e Nutrizione, Sviluppo Sostenibile e OneHealth).

L’iniziativa sarà anticipata dall’Open Day Summer School sabato 27 maggio, dalle ore 15 a Roma, presso la sede universitaria (per partecipare bisogna compilare il form di registrazione all’indirizzo summerschool.unicampus.it/#openday). Un percorso di avvicinamento al mondo universitario dedicato agli studenti del terzo e quarto anno della scuola superiore i quali, tramite un’esperienza di studio mirata e coinvolgente, avranno modo di scoprire gli ambiti della Medicina e delle discipline STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria con focus nei settori Biomedico, Sistemi Intelligenti, Alimenti e Nutrizione, Sviluppo Sostenibile e OneHealth).

Le parole di Andrea Rossi, AD e DG dell’UCBM, esprimono perfettamente la filosofia che sta alla base della Summer School: «Crediamo che il modo più efficace affinché i giovani facciano una scelta consapevole sul loro futuro sia farli immergere nella vita universitaria e professionale, aiutandoli a scoprire le loro passioni. Ognuno dei nostri 14 corsi di laurea ha elementi di grande stimolo e attrattiva, vanno vissuti e colti dal vivo per capirli. Anche per questo abbiamo voluto fondare per primi in Italia una Summer School in Medicina e una nelle STEM. A tutti i ragazzi mando lo stesso messaggio: prendetevi del tempo per immaginare il vostro futuro e poi investite su voi stessi per costruirlo, sognando in grande, perché oggi avete opportunità professionali di grande valore».

Un assaggio stimolante della vita universitaria

Due distinti programmi, inediti e induttivi, con un’offerta di 100 posti per Medicina e 50 per le discipline STEM, entrambi aventi come obiettivo comune un’ introduzione completa alla vita universitaria: gli alunni potranno assistere alle lezioni di Anatomia, Oncologia, Fisiologia, solo per dirne alcune, prendendo parte alle attività di laboratorio connesse, e soprattutto esercitarsi attivamente alle prove di ammissione. E si potrà entrare in contatto con le metodologie e i corsi di formazione offerti dalla Cordua srl, tra i migliori player nazionali nella preparazione ai test di ingresso alla Facoltà di Medicina (dal 2020 al 2023, l’85% degli studenti iscritti a un corso Cordua ha superato l’esame di ammissione, mentre la percentuale cresce fino al 95% per chi si è preparato con loro al test di ingresso nell’area medico-sanitaria).



Testare al meglio se stessi e la propria preparazione

Durante la Summer School dell’Università Campus Bio-Medico di Roma sarà possibile inoltre simulare i test di ammissione validi per l’iscrizione ai tre corsi di laurea in Medicina disponibili presso l’UCBM: Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery e MedTech (gli ultimi due tenuti in lingua inglese. Gli iscritti alla Summer School avranno diritto ad uno sconto del 15 % sull’iscrizione nel prossimo futuro a tutti i corsi offerti dalla Cordua. Agli studenti del penultimo anno della scuola superiore, il percorso STEM offre la possibilità di sostenere, in anteprima, il test valido per l’ammissione anticipata ai tre corsi di laurea di primo livello in Ingegneria Industriale, Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana e Biomedical Engineering, trampolini di lancio per le cinque lauree magistrali UCBM (www.unicampus.it/it/info/corsi-laurea-magistrale) in Ingegneria Biomedica, Ingegneria dei Sistemi Intelligenti, Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile, Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, Scienze e Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera. Per gli studenti del terzo anno, infine, sono previste delle simulazioni di prove di ammissione, così da permettere una maggior presa di coscienza del proprio sapere e capire i punti deboli da rinsaldare e rafforzare.



Crescere insieme nel Campus condividendo valori, aspirazioni, desideri e aspettative

Ulteriori plus della Summer School italiana in Medicina sono il supporto professionale per l’orientamento, la possibilità di confronto e crescita personale, nonché l’opportunità di vivere un’esperienza personalizzata all’interno del campus universitario: il percorso, infatti, viene modulato in base alle esigenze di ogni studente con consigli ad hoc da parte di tutor qualificati e l’apporto dei docenti dell’Università LUISS, grazie ai quali sarà possibile, durante la settimana, seguire anche lezioni di Economia e Giurisprudenza, oltre all’opportunità di interagire con gli altri studenti intrattenendo così relazioni importanti, e scoprire la mission e i valori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. In poche parole: appassionarsi alla ricerca scientifica, vivendo in prima persona i laboratori, imparando a conoscere la vita degli studenti del Campus, capendo, attraverso i test, gli ambiti di miglioramento della preparazione.

Come racconta il Rettore dell’UCBM Eugenio Guglielmelli, a proposito della partecipazione attiva dei ragazzi, «Nei giorni scorsi con l’evento Romecup2023 “Advancing Technology for Humanity” migliaia di studenti, attratti dalla possibilità di utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale quali strumenti per l’orientamento induttivo ai percorsi formativi di vari atenei nazionali, hanno già popolato le aule e i laboratori della nostra università. Grazie alle UCBM Summer School quest’anno diamo continuità alla nostra idea di orientamento offrendo un appuntamento dove l’approccio esperienziale e la possibilità di immergersi nella vita universitaria sono le chiavi decisive per una scelta consapevole e di successo». Last but not least, estremamente importante per inquadrare il contesto generale e l’accoglienza che riserva, i giovani potranno relazionarsi con i docenti e i ricercatori dell’Università e della Fondazione Policlinico Universitario, situato vicino alle aule universitarie, e si troveranno immersi nella quiete e nella serenità, perfetti per lo studio e per l’apprendimento, dell’ambiente incontaminato della Riserva Naturale di Decima Malafede. Di sera, inoltre, per gli iscritti con formula residenziale (un pacchetto completo che comprende trasferimenti da e per l’Ateneo, prima colazione, pranzi e cene presso il ristorante universitario, sistemazione in hotel, tutoraggio diurno e notturno), ci sarà spazio anche per momenti di convivialità e relax. La formula standard include invece il pranzo e il tutoraggio diurno durante la durata dei corsi.



Per ricevere tutte le informazioni necessarie e per iscriversi è sufficiente visitare il sito summerschool.unicampus.it o scrivere un’email a summerschool@unicampus.it. L’Università Campus Bio-Medico di Roma si trova in via Álvaro del Portillo 21, a Roma (06/225411, WhatsApp 342/7699678). E’ disponibile anche un numero di telefono specifico per la Summer School: 06/225415050.