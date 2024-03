Pasqua in relax nella Città Eterna

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con SIX SENSES ROME HOTEL

Soggiornare nel centro di Roma è un’esperienza che permette di abbracciare l’essenza stessa della Città Eterna, cullata tra l’eco gloriosa della sua storia e la sua vibrante modernità. La variegata offerta di strutture alberghiere coniuga queste due anime per offrire un’esperienza indimenticabile, ma scegliere l’hotel migliore per rilassarsi è fondamentale.

Il primo urban hotel di Six Senses a Roma in una cornice unica

In questo panorama si inserisce, con il suo carattere e l’unicità di un’offerta importante, il primo urban hotel di Six Senses, il rinomato marchio dell’ospitalità di lusso che conta strutture in 17 Paesi. Oasi di verde immersa nel cuore pulsante della città, il Six Senses Rome ha aperto le sue porte a marzo 2023 e offre un viaggio imperdibile nella tradizione, alla riscoperta del legame con la splendida cornice di Palazzo Salviati Cesi Mellini, nel centro storico della Città Eterna patrimonio UNESCO.

Il progetto dell'architetto Patricia Urquiola esalta i dettagli legati alla romanità, dal Cocciopesto alle pareti al largo impiego di travertino presenti in ognuna delle 96 camere e suite dell’hotel, fondendo armonicamente elementi classici con un design contemporaneo e sostenibile, caratterizzato anche dall’utilizzo di piante dall’ingresso al rooftop per riconnettersi con la natura. Il risultato è un edificio restituito finalmente alla città in tutto il suo antico splendore.

Six Senses Rome offre 12 differenti categorie di camere, incluse Signature Suite con vista sul rigoglioso giardino interno, sulla vivace via del Corso e sulla facciata della chiesa di San Marcello al Corso, appena ristrutturata da Six Senses come primo progetto di sostenibilità - un regalo da parte dell’hotel alla città che lo ospita. La sostenibilità è, infatti, centrale nella filosofia di Six Senses che, attraverso laboratori, talks e workshops proposti nello spazio Earth Lab, permette ai suoi ospiti di approfondire il tema.

Una Pasqua da ricordare

La Pasqua alle porte e l’unicità della primavera romana sono l’occasione perfetta per conoscere il Six Senses Rome e regalarsi un’esperienza che l’urban hotel ha deciso di impreziosire con proposte imperdibili. L’offerta “Rome Hideway”, per esempio, garantisce il 10% di sconto sulla camera con inclusi colazione, cocktail making class, accesso giornaliero ai Bagni Romani e un ulteriore 10% di sconto sui trattamenti Spa e all’EMPORIUM Spa Boutique. L’offerta “Prepay and Save” permette, invece, di ottenere uno sconto fino al 15% sulla camera, con colazione e accesso ai Bagni Romani a fronte del pagamento anticipato del soggiorno.

Per il giorno di Pasqua, Six Senses Rome ha pensato a tutta la famiglia, con il Brunch di Pasqua che permette di gustare piatti locali tradizionali o e deliziose opzioni a base vegetale, fino al famoso Casatiello e tantissimo cioccolato, tutto rigorosamente homemade. L’appuntamento domenica 31 marzo è alle 12 con la egg-hunt per i più piccoli e l’aperitivo per gli adulti, a seguire alle 13 l’inizio del brunch e dalle 14 intrattenimento per i bambini.

A Pasquetta l’hotel propone un pranzo a la carte con piatti tipici da gustare in famiglia.

Per tutto il periodo pasquale vengono organizzati workshop giornalieri di eco-egg colouring.

Per maggiori informazioni sull’hotel, sugli appuntamenti di Pasqua e per prenotazioni è possibile visitare il sito internet www.sixsenses.com/it/hotels/rome/, telefonare al +39 06 86814000 o inviare una mail a reservations-rome@sixsenses.com