Orientamento universitario: un punto di partenza per progettare il proprio futuro

La scelta del percorso professionale è un passo importante che i giovani sono chiamati a compiere anche durante le vacanze estive: immaginare il proprio futuro, valutare le diverse possibilità di carriera e scoprire nuove opportunità, si configurano quindi come attività estive che non si possono rimandare.

È proprio in questo periodo che l'Università Campus Bio-Medico di Roma supporta i giovani, offrendo loro la possibilità di iscriversi alla seconda edizione della sua Summer School in Medicina, che si svolgerà dal 4 all'8 settembre 2023. Un settimana esperienziale per aiutare gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2022-23 al terzo e quarto anno delle scuole superiori, e interessati alle discipline mediche, a compiere consapevolmente la scelta del loro percorso universitario.

Durante la Summer School UCBM, 100 studenti avranno l’opportunità di seguire un programma formativo completo che include lezioni frontali, attività esperienziali e laboratoriali, simulazioni di prove di ammissione e sessioni di orientamento, e conoscere da vicino la vita degli studenti del Campus universitario.

Preparazione ai test di ammissione

Per i partecipanti sarà possibile simulare il test di ammissione valido per l'iscrizione ai tre corsi di Laurea UCBM in "Medicina e Chirurgia", "Medicine and Surgery" e "Medicine and Surgery 'MedTech'". Un’occasione unica per entrare in contatto con le metodologie e i corsi di formazione offerti da Cordua Srl, leader nazionale che da anni si distingue nella preparazione ai test di ingresso di Medicina.

Per il prossimo anno accademico l’Università Campus Bio-Medico di Roma ha previsto la presenza di due test di ammissione, in programma nei mesi di gennaio e marzo 2024. Date da segnare nel calendario per gli studenti che desiderano intraprendere una carriera medica.

A tal proposito, per affrontare al meglio i test di medicina, Cordua ha studiato due corsi per chi desidera perfezionare le proprie competenze. Il primo corso, Sirio - metodo Delta, sarà riservato unicamente agli studenti del quinto anno (anno scolastico 2023-2024), offrendo un supporto mirato e personalizzato. Il secondo corso, denominato Athena, sarà invece riservato ai ragazzi delle quarte classi (anno scolastico 2023-2024). Le lezioni partiranno a ottobre 2023 e proseguiranno nei mesi successivi fino alle prove di ammissione previste nella primavera dell'anno 2025.

Gli iscritti alla Summer School avranno diritto ad uno sconto del 15% sull’iscrizione a tutti i corsi offerti dalla Cordua Srl.

Consigli personalizzati per l’orientamento

L'Università Campus Bio-Medico di Roma offre ai suoi iscritti un'esperienza unica di orientamento personalizzato e supporto accademico. Grazie alla collaborazione con l’Università Luiss, i giovani studenti avranno anche l'opportunità di partecipare alle lezioni di Economia e Giurisprudenza con i docenti Luiss, che consentirà loro di esplorare l'offerta formativa di anche di questa realtà accademica.

Durante questa settimana intensiva, gli studenti avranno l'opportunità di interagire con docenti e ricercatori provenienti sia dell’Università che dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, situata nelle immediate vicinanze delle aule universitarie. Questo contatto ravvicinato con gli esperti del settore consentirà ai giovani di acquisire una visione più ampia delle diverse discipline, delineando così un'idea più precisa e concreta di ciò che li attenderà nel futuro percorso di studi.

Grazie ai consigli personalizzati, al supporto dei tutor interni e alla possibilità di frequentare lezioni e vivere il campus universitario, gli studenti avranno tutti gli strumenti necessari per prendere la decisione migliore per il proprio percorso di studi. Il tutto nell’ambiente incontaminato della Riserva Naturale di Decima Malafede, dove il verde dona naturalmente armonia e benessere.

Ma non tutto si svolge durante il giorno: anche la sera gli studenti che avranno scelto la formula residenziale, potranno partecipare a momenti di aggregazione e relax organizzati dall’Università con l'obiettivo di favorire l'interazione tra gli studenti, permettendo loro di creare nuove amicizie e di condividere le loro esperienze in un contesto informale ma stimolante.

Fino a venerdì 4 agosto sarà possibile inviare la propria candidatura per accedere a una delle 3 borse di studio messe a disposizione da Ucbm che saranno assegnate secondo criteri di reddito e merito. La scadenza delle iscrizioni alla Summer School è fissata a mercoledì 30 agosto.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web summerschool.unicampus.it , chiamare il numero 06.225415050 o scrivere all’indirizzo e-mail summerschool@unicampus.it