Noleggio auto a lungo termine: al volante senza pensieri

Il piacere di guidare un’auto nuova, senza gli oneri della sua gestione e senza dover assistere alla sua svalutazione: sono principalmente questi i motivi per cui il noleggio a lungo termine si è affermato ormai da anni come una delle soluzioni più convenienti per gli automobilisti, oltre che come una risposta alla crisi industriale che attanaglia il settore dell’automotive. Sono sempre di più, infatti, i consumatori che preferiscono rivolgersi ai professionisti del noleggio a lungo termine piuttosto che acquistare una nuova auto.

Noleggio a lungo termine: una difesa dai rincari

Con il noleggio a lungo termine l’automobilista non ha la proprietà dell’auto, ma la usa di fatto come fosse sua, evitando di sostenere il costo di acquisto della vettura e risparmiando spese di manutenzione e assicurazione: vantaggi enormi se si pensa ai rincari relativi a queste due voci negli ultimi anni.

Un esempio? Secondo l’ultima ricerca effettuata dall’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, i prezzi delle RC Auto hanno registrato un aumento vicino all’8% nel solo autunno del 2023, un rincaro che si inserisce in un trend attivo ormai da molti anni.

Come funziona il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine è, di fatto, un contratto “all inclusive”: dietro il pagamento di un unico canone mensile, che resta fisso per un arco di tempo e un determinato chilometraggio stabiliti tra le parti al momento della stipula, l’automobilista usufruisce non solo del possesso esclusivo della vettura, proprio come se fosse un mezzo di sua proprietà, ma anche di una serie di servizi che vanno a coprire le spese ordinarie e straordinarie legate alla gestione del veicolo stesso, liberandosi inoltre delle procedure burocratiche che, invece, investono chi è proprietario.

Rispetto al leasing, inoltre, il noleggio a lungo termine consente all’automobilista di difendersi dal pericolo di svalutazione della vettura: col leasing il cliente si impegna a versare rate mensili che sono appunto finalizzate all’acquisto dell’auto; col noleggio, invece, non c’è acquisto, la rata mensile va a coprire tutti i servizi legati al possesso della vettura e, una volta scaduto il termine, permette di cambiare senza dover affrontare la perdita economica dovuta al processo di svalutazione del veicolo nel tempo.

E la svalutazione dell’auto rappresenta un fattore che spesso non viene preso sufficientemente in considerazione da chi desidera acquistare una vettura: secondo le ultime stime delle associazioni di categoria, già dopo il primo anno il valore economico di un’auto scende del 25% rispetto al prezzo pagato dall’acquirente; dopo 2 anni la svalutazione è del 40% e di oltre il 70% dopo 5 anni. Di fronte a questa tendenza, il noleggio a lungo termine si presenta come uno strumento straordinario per evitare di perdere soldi, soprattutto se si desidera guidare sempre un’auto nuova ed efficiente.

Una spinta alla transizione elettrica

Il noleggio a lungo termine, inoltre, assume ulteriore valore nell’attuale momento vissuto dal mondo dell’automotive e legato alla transizione alla mobilità elettrica. Le vetture a batteria hanno ancora un prezzo medio nettamente più alto rispetto a quelle con tradizionali motori termici, ma sono soggette allo stesso processo di svalutazione nel tempo. Il noleggio a lungo termine mette queste vetture – attualmente le più avanzate tecnologicamente sul mercato – a disposizione di tutti.

Guglielmi Rent, esperti nel noleggio a lungo termine

Naturalmente, anche per il noleggio a lungo termine è opportuno rivolgersi a professionisti che consentono all’automobilista di scegliere tra un parco auto vasto e che offrono servizi di alto livello. Professionisti come Guglielmi Rent, che su tutto il territorio nazionale mette a disposizione della clientela anche il noleggio a lungo termine senza anticipo.

L’automobilista non versa alcun importo iniziale per prendere possesso dell’auto, ma paga solo il canone mensile, conservando tutti i vantaggi di questo tipo di contratto, ovvero zero spese impreviste, massima libertà di scelta del modello di auto da noleggiare e possibilità di cambiare scelta una volta raggiunta la scadenza dei termini.

Guglielmi Rent: i servizi inseriti nel noleggio a lungo termine

Nel canone fisso mensile di un contratto a noleggio a lungo termine siglato con Guglielmi Rent rientrano un gran numero di servizi volti a liberare l’automobilista da qualunque preoccupazione. Parliamo dell’assicurazione furto e incendio, dell’assicurazione Kasko (ovvero una copertura all-risk contro i danni sul veicolo), la manutenzione e gli eventuali guasti, oltre che l’assicurazione RCA e l’assistenza stradale: in caso di guasto è possibile contare sulla rete di officine e carrozzerie convenzionate su tutto il territorio nazionale. L’assistenza stradale interviene 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Guglielmi Rent ha la sua sede principale a Civitavecchia, ma i suoi point sono distribuiti su tutto il territorio nazionale: Milano, Palermo, Roma, Firenze, Bari, Catania, Siracusa, Teramo, Lecco, Olbia. Con Guglielmi Rent puoi accedere al noleggio anche a distanza telefonicamente e via mail, la vettura verrà consegnata direttamente a domicilio. Ulteriori informazioni sul parco auto, offerte, tipologie di contratto e servizi offerti sono disponibili sul sito ufficiale guglielmirent.it e sugli account social ufficiali su Facebook, Instagram e Linkedin. Per contatti telefonare allo 06.90281044.