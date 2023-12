Mobilità elettrica, il cambiamento è ora e passa da scelte consapevoli

Lo impone la società e lo impongono le necessità di una sfida ambientale e sostenibile da fare propria e da vincere: questo è il momento di passare alla mobilità elettrica. La strada verso un domani dell’automotive più green è tracciata e ruota inevitabilmente attorno all’elettrico, riferimento che guida la trasformazione della mobilità. La transizione sostenibile dell’industria delle auto d’altronde è iniziata e gli utenti dimostrano una consapevolezza e una predisposizione sempre più marcata per abbracciare il cambiamento.

Un cambiamento che, tra colonnine di ricarica in numero sempre maggiore, prestazioni ottimizzate, batterie dall’autonomia crescente, tempi di ricarica ridotti e prezzi di listino sensibilmente in calo, non ha più scuse per non diventare il presente. Anche perché il fatidico 2035 messo in rosso sul calendario dall’Unione europea per lo stop alla vendita dei veicoli a tradizionale combustione si fa sempre più imminente. E, allora, passare all’elettrico non è più un’alternativa, ma la realtà.

L’impegno di Opel per la sostenibilità

Tra i protagonisti di questa transizione c’è senza dubbio il marchio Opel. Parte del gruppo Stellantis, l’apprezzata casa automobilistica di Rüsselsheim dimostra di essere pronta per farsi interprete di spicco nella transizione energetica. Dal 2028, infatti, ogni vettura prodotta in Europa da Opel sarà una vettura elettrica. L’impegno della casa tedesca per la mobilità del futuro si concretizza in un elettrico dagli innumerevoli vantaggi, che vanno da un’autonomia migliorata fino a 418 chilometri di percorrenza a zero emissioni di CO2 con la massima silenziosità e piacere di guida tipici della mobilità elettrica a una ricarica più veloce e intuitiva.

La famiglia Opel 100% elettrica

La famiglia di veicoli Opel 100% elettrici permette fin da oggi di passare all’elettrico con tutti i vantaggi che questo comporta, mettendo a disposizione vetture apprezzate e con performance al top, a partire dalla citycar per eccellenza Corsa Electric, passando per il Suv compatto Mokka Electric, la compatta per antonomasia Astra Electric, fino al multispazio Combo e-Life e alla spaziosa monovolume Zafira e-Life. Una proposta arricchita dai veicoli commerciali e in grado di rispondere al meglio a ogni esigenza.

Per una scelta consapevole

Opel si impegna, inoltre, a supportare gli utenti nella scelta del veicolo elettrico più in linea con le loro esigenze. Un impegno concretizzato in un percorso ad hoc per aiutarli a risolvere ogni dubbio grazie alla professionalità e la competenza di un team di esperti pronti a rispondere a ogni interrogativo e a fugare ogni dubbio, per comprendere al meglio come i modelli elettrici richiedano meno manutenzione di quelli con motore termico e siano ancora più importanti per l’ambiente e la popolazione quando sfruttano l’elettricità proveniente da fonti rinnovabili.

Altro interrogativo comune e condiviso da molti è quelle relativo alle modalità di ricarica del veicolo. Un’operazione che Opel e le oltre 500.000 colonnine presenti in tutta Europa hanno semplificato enormemente, mettendo a disposizione diverse opzioni per la ricarica della vettura, sia a casa, sia in luoghi pubblici. Tramite l’app eSolution Charging, inoltre, si hanno a sempre a portata di mano una serie di utili informazioni e servizi atti rendere l’esperienza di guida più semplice: dai punti di ricarica più vicini ai livelli di carica dell’auto, fino alla gestione della easyWallbox, soluzione sempre compresa nel prezzo che permette di ricaricare da casa la propria vettura Opel.

Sarà sufficiente fissare la easyWallbox al muro e collegarla alla presa della corrente come un normale elettrodomestico per avviare la ricarica. Grazie al servizio di installazione Free2Move eSolutions, inoltre, sfruttare al massimo le potenzialità della easyWallbox sarà un gioco da ragazzi. La partnership con Allianz mette a disposizione del cliente un charging specialist che si occuperà dell’Home Check per valutare l’impianto domestico e accordare specifiche e luogo più adatto per l’installazione della easyWallbox.

Mobilità elettrica accessibile a tutti

La nuova offerta finanziaria di leasing a privato Opel Blitz!, con TAN e anticipo zero, rende oggi l’elettrico più accessibile del benzina e la gamma Opel accessibile a tutti. All’insegna di “Zero emissioni, Zero anticipo, Zero Tan”, la formula Opel Blitz! pensata per Corsa e Mokka prevede zero anticipo e un canone vantaggioso, oltre alla easyWallbox a zero e inclusa nel prezzo. In caso di inserimento di servizi come Rca, assicurazione furto/incendio e manutenzione ordinaria e straordinaria, allora l’offerta diventa “Blitz! Unlimited” per una guida a zero pensieri. L’offerta è valida per le vetture in pronta consegna presso le concessionarie Opel.

Dal sito www.opel.it è possibile prenotare comodamente il proprio test drive per guidare in modo approfondito il futuro della mobilità targato Opel.