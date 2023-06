Medicina estetica: un modello di franchising multidisciplinare per incontrare le esigenze dei pazienti

Esaltare la naturale bellezza del paziente senza stravolgere la sua fisionomia. Questa è la mission della chirurgia e della medicina estetica, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante raggiungendo risultati sempre più duraturi e sicuri, che garantiscono alti standard qualitativi.

Il chirurgo estetico oggi ha a disposizione tecnologie all’avanguardia che gli consentono di mettere in primo piano la bellezza della persona, le sue caratteristiche, magari nascondendo difetti poco amati, per restituire un’immagine armoniosa. La parola d’ordine è quindi naturalezza, ossia rendere il risultato di ogni intervento il più elegante possibile.

Un mondo, quello della medicina e chirurgia estetica, che non conosce crisi e che innegabilmente cresce e si evolve, anno dopo anno, in linea con il comportamento e le nuove abitudini delle persone.

Clinic Italia è un’azienda italiana che si occupa della bellezza a 360 gradi. Uno dei suoi punti di forza sta proprio nella capacità di incorporare in un’unica organizzazione tutte ciò che riguarda il mondo estetico-medicale. Il format nasce nel 2006, ma è solo nel 2011 che l’azienda assume la struttura attuale. Negli anni seguenti Clinic ha saputo espandersi in modo costante e capillare, aprendo sedi in Piemonte, Veneto, Lombardia, Liguria, Sicilia, Abruzzo, ma mantenendo i suoi centri direzionali di Prati ed Eur, a Roma. L’obiettivo dichiarato è quello di passare dalle 25 sedi attuali a 50 strutture nei prossimi 24 mesi, con un numero di collaboratori, tra dipendenti e professionisti, che da 200 salirebbe a circa 400. Tutto ciò attraverso la strada del franchising, che potrà permettere all’azienda di sbarcare in ogni regione italiana.

Un modello di franchising per accompagnare il franchisee in tutte le fasi

“L’esperimento del franchising è partito qualche anno fa sul territorio romano e ci ha subito permesso di aprire i primi centri” - spiega Stefano De Propris, cofondatore dell’azienda insieme a Gianluca Profili - “Da poco più di un anno abbiamo deciso di espanderci al nord, aprendo a Milano (tre studi), Como, Genova e Bassano del Grappa Catania Pescara, Monza. Il prossimo step sarà coprire tutto il territorio nazionale. Le richieste ci sono e, grazie a quello che offriamo per aprire una sede Clinic, siamo sicuri che continueranno ad aumentare”.

Assistenza completa dall’apertura del centro, aiuto nella scelta della location migliore, che sia in clinica o su strada, affiancamento durante tutto l’iter burocratico e la richiesta delle varie autorizzazioni, avviamento e allestimento dello studio, formazione interna di tutto il personale, corsi di aggiornamento per i medici e convenzioni con le altre cliniche: il pacchetto offerto dal franchising Clinic segue l’imprenditore in tutte le fasi dell’attività.



Ma qual è il paziente tipo di Clinic Italia?

“Il segmento donna fra i 35 e i 65 anni è sicuramente quello predominante – afferma Gianluca Profili – Ma riscontriamo che l’età dei pazienti si sta abbassando costantemente e ormai ci si affida alla medicina e chirurgia estetica dai 20 anni in poi.”

Ultimamente anche il segmento uomini si sta approcciando con meno diffidenza a questo mondo, diventando pian piano un cluster rilevante nelle attività dei centri.



Cosa cercano maggiormente i pazienti nella cura dell’estetica?

“Un viso fresco, ringiovanito, ma che rispetti l’armonia generale del volto. Trattamenti e interventi che non stravolgano l’espressione, che siano in grado di rendere il corpo più armonioso, più tonico – spiega Stefano De Propris - Benefici estetici che hanno un riflesso positivo anche a livello psicologico, poiché portano le persone a sentirsi più a proprio agio e più sicure di se stessi.”

In cosa di distingue l’impegno di Clinic Italia?

“Investiamo costantemente per ottimizzare la Customer Experience e per garantire altissimi standard qualitativi. Per soddisfare al meglio le esigenze di mercato, il modello di centro Clinic Medical Beauty prevede al proprio interno diversi medici specialisti che hanno competenze specifiche per le varie casistiche – continuano i fondatori di Clinic Italia - In questo modo il nostro paziente sa di poter trovare da noi la risposta più opportuna per ogni esigenza, in ambienti gradevoli e accoglienti, supportati da personale altamente qualificato. Il livello di preparazione dei nostri medici è elevato e tutti sono costantemente aggiornati e formati sull’utilizzo delle nuove tecnologie e delle innovazioni di mercato. Inoltre abbiamo fondato la Clinic Academy che, da oltre tre anni, opera per fornire formazione al nostro personale ma anche ai medici che desiderano avvicinarsi al mondo della medicina estetica. E’ nato cosi un master che offre un approccio altamente pragmatico ed operativo dando grande spazio alla parte pratica anche presso i nostri Centri. La direzione scientifica della Academy è stata affidata al prof. Nicolò Scuderi.”



Per maggiori informazioni sui centri Clinic è possibile visitare il sito www.clinicitalia.it o chiamare il numero 800.96.04.94. Per approfondire, invece, le opportunità di franchising è possibile consultare il sito clinicfranchising.it