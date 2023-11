La mobilità elettrica è già il presente

Chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nel piano di sostenibilità globale delle Nazioni Unite, Agenda 2030, la mobilità muove oggi passi importanti verso una transizione 100% elettrica e sostenibile, fondamentale per contribuire a realizzare gli importanti obiettivi imposti da alcune delle sfide più urgenti del nostro tempo. In tal senso, l’UE si è mossa per raggiungere l’obiettivo di neutralità climatica dei veicoli entro il 2050.



Il fondamentale ruolo delle case automobilistiche

Obiettivi ambiziosi e non più rinviabili, che occorre fare propri oggi per dare risposte concrete al domani. Ecco perché la rivoluzione avviata dall’introduzione dell’elettrico nella mobilità rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile ed ecologicamente responsabile. Questa tecnologia ha il potenziale per trasformare radicalmente il modo in cui ci spostiamo, con benefici significativi per ambiente, società ed economia globale.

Le case automobilistiche sono così chiamate a trainare questo cambiamento, facendone proprie le criticità, per garantire soluzioni ottimali ed efficienti. Tra gli esempi d’eccellenza in questo campo c’è oggi il marchio Jeep che, con la gamma Avenger, primo SUV 100% elettrico (BEV - Battery Electric Vehicle), sta letteralmente rivoluzionando il mercato e segnando un nuovo inizio per la mobilità elettrica.



Jeep Avenger è Auto Europa 2024

Dopo essere stata eletta Auto dell’Anno 2023, Jeep Avenger è ora anche Auto Europa 2024. L’importante riconoscimento è stato assegnato dai soci dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA), coadiuvati da una giuria di opinion leader e da una giuria popolare di appassionati, che hanno premiato Avenger come migliore auto prodotta e commercializzata in Europa sulla base dei requisiti di innovazione, design, qualità ed economia di esercizio.

Un traguardo importante, che porta a undici i premi internazionali ottenuti da Avenger dal suo debutto e che, come sottolineato da Novella Varzi, Country Manager di Jeep Italia, “conferma quanto Avenger abbia conquistato davvero tutti”. Pura espressione di “concentrated freedom”, Avenger è il B-SUV compatto full electric più venduto sul mercato italiano.



Stile, funzionalità e tecnologia

In appena 4,08 metri, Avenger è un concentrato di prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni atmosferiche, tanto su strada quanto nei percorsi off-road. Il fuoristrada è reso ancora più confortevole dalla trazione anteriore dotata di serie delle funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, all’angolo di attacco di 20° e all'angolo di uscita di 32°, la rendono un veicolo con potenzialità off-road inaspettate per questo segmento e garantiscono la massima protezione anche in città, ad esempio nell’affrontare una rampa di parcheggio ripida.

Compatto non vuol dire però poco spazio, anzi: gli interni sono capienti e versatili, impreziositi da una serie completa di ADAS e dai sistemi più avanzati, per un’esperienza a bordo completamente digitale e connessa. I soli porta oggetti nell’abitacolo garantiscono 34 litri di spazio, l’equivalente di un trolley da viaggio.



Prestazioni al top

Ma Jeep Avenger è soprattutto prestazioni. La power unit M3 adottata è un motore elettrico da 400 Volt di seconda generazione altamente efficiente. Si tratta della prima power unit lanciata da eMotors – la joint venture 50/50 di Stellantis con NIDEC – ed eroga 115 kW, corrispondenti a 156 CV, e una coppia massima di 260 Nm. L’autonomia nel ciclo WLTP sale a 400 chilometri, arrivando fino a 550 in città.

A ciò si somma l’importante capacità di ricarica rapida. Con le colonnine “fast” bastano appena tre minuti per garantirsi 30 chilometri di autonomia e il miglior consumo di energia della categoria, con 15,4 kWh per 100 km nel ciclo WLTP. Il nuovo motore elettrico ha consentito inoltre di aumentare l’autonomia del 5%, senza contare che la nuova batteria offre un ulteriore 12% di vantaggi e che un altro 5% è stato ottenuto operando sull’aerodinamica, sul rapporto di trasmissione e sugli pneumatici.



Sicurezza e libertà di movimento sempre connessi

Interamente realizzata in Europa e disponibile anche con motorizzazione 1.2 benzina, Avenger offre la serie completa di funzioni di sicurezza e di ADAS che, nella versione elettrica, garantiscono un’autonomia di guida di livello 2, il massimo attualmente consentito in Europa, comprende: Blind Spot Monitoring, Autonomous Emergency Braking con riconoscimento degli utenti della strada vulnerabili (pedoni e ciclisti), parcheggio automatico e telecamera posteriore 180° con vista drone.

Il design funzionale garantisce a Jeep Avenger una protezione a 360° e la massima libertà di movimento. Il tutto con una connessione costante che assicura una meravigliosa esperienza di bordo digitale, tra schermo radio Uconnect Infotainment da 10,25 pollici abbinato a una plancia completamente digitale disponibile in due varianti (7 e 10,25 pollici) di serie.





Un sistema di infotainment progettato per offrire un’esperienza simile a quella di uno smartphone, con proiezione smartphone wireless Android Auto e Apple CarPlay, funzione “mix&match” per creare la propria interfaccia (fino a 5 pagine, fino a 12 widget per pagina), navigazione integrata di TomTom con riconoscimento vocale naturale migliorato e aggiornamenti over-the-air.

Inoltre, grazie ai servizi Uconnect e all’applicazione mobile Jeep è possibile rimanere sempre in contatto con la propria vettura ovunque e in qualsiasi momento. JEEP Mobile App consente agli utenti di localizzare la propria auto, bloccare e sbloccare le porte, controllare il livello della batteria, programmare la ricarica e attivare il climatizzatore. Tutto ciò direttamente dallo smartphone, anche tramite assistente vocale.

Le novità in tema di navigazione sono costituite dalle funzioni On Street Parking e Natural Voice Recognition, per trovare rapidamente parcheggio in città e accrescere la sensazione di sicurezza alla guida rendendo semplice e intuitivo l’utilizzo delle funzionalità di tecnologia e smartphone durante la guida.



Il premium è di serie

Infine, per garantire una maggiore fruibilità, Avenger presenta elementi premium di serie, come il portellone posteriore elettrico “handsfree”, il sedile lato guida rivestito in pelle regolabile elettricamente con funzione massaggio, la luce ambiente multicolore e il tetto panoramico, in una combinazione di praticità e funzionalità unite a un tocco di eleganza.

Con Avenger, dotazioni tradizionalmente esclusive diventano di serie fin dal livello base con quattro allestimenti equipaggiati per garantire capacità, sicurezza e connettività e che si differenziano in base alla loro missione specifica. Questo è il contributo offerto dal marchio Jeep al raggiungimento degli obiettivi di Stellantis per l'azzeramento delle emissioni di carbonio.



Per maggiori informazioni su Jeep Avenger è possibile visitare il sito www.jeep-official.it/jeep-avenger/elettrico.



Affidati agli esperti per personalizzare il tuo modello e trovare la soluzione di acquisto più adatta a te.

Servizio attivo:

• lun. – ven. 09.00 – 19.00

• sab. 10.00 -18.00

Numero: 02-124 12 49 77