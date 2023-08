La Città Eterna vista dalla Terrazza del Vittoriano

Musei, storia, siti archeologici e un patrimonio culturale secondo a nessun’altra città al mondo. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono Roma e che la rendono una delle mete turistiche cittadine più gettonate d’Italia e non solo.

Un contributo importante al turismo estivo della capitale arriva dalle tante iniziative che nascono proprio nella bella stagione e che offrono una vasta gamma di eventi ai quali partecipare: in particolare le iniziative artistiche e culturali perché, anche in periodo di ferie , l’arte e la cultura non vanno mai in vacanza.

Come nel caso del VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia, che si trova al centro di Roma in piazza Venezia, che durante l’estate rinnova le aperture straordinarie serali del Vittoriano.



Uno scorcio sulla Città Eterna

In occasione delle aperture straordinarie i visitatori potranno godere appieno della terrazza panoramica del Vittoriano, nota come la "Terrazza Panoramica o delle Quadrighe": un'esperienza indimenticabile iniziando già dall’accesso, che avviene tramite ascensori panoramici trasparenti che in soli sessanta secondi portano i visitatori in cima al monumento. Durante questa affascinante ascesa, i passeggeri possono ammirare le maestose cupole della Basilica di Santa Maria in Aracoeli e godere di una prima vista panoramica sul Colosseo e i Fori Imperiali.

Una volta raggiunta la quota di ottanta metri, i visitatori si troveranno di fronte a uno spettacolo mozzafiato: una veduta a 360° sulla città di Roma. Questo punto di osservazione privilegiato permette di abbracciare con lo sguardo l'intera bellezza e grandiosità della Città Eterna, con i suoi tesori storici e architettonici che si estendono all'orizzonte.

La Terrazza Panoramica offre una prospettiva unica e suggestiva, che cattura i cuori dei visitatori e regala momenti di emozione e contemplazione, un luogo imperdibile per coloro che desiderano esplorare Roma da un punto di vista insolito, immergendosi nella magnificenza della città da un'angolazione privilegiata.

I visitatori avranno l'opportunità di apprezzare questa vista sorseggiando un aperitivo immersi tra le Vittorie Alate, le luci e le stelle per un’esperienza unica e suggestiva. Con il biglietto d’ingresso di VIVE, infatti, tutti i venerdì e i sabato dalle 19:30 alle 22:00, sarà possibile accedere alla Terrazza Panoramica e godersi la “golden hour” sorseggiando un aperitivo con vista a 360° su Roma.

Inoltre, tutti i visitatori del monumento in possesso del biglietto di ingresso al VIVE potranno usufruire al bar del Vittoriano di uno sconto del 20% sull’aperitivo.

Le iniziative serali di VIVE

Il VIVE durante le aperture serali - in cui l’orario di chiusura passa dalle 19:30 alle 22:30 (con l’ultimo ingresso alle 21:45) -, organizza un fitto programma di iniziative e visite guidate pensate per il pubblico di tutte le età, per i turisti e per i cittadini di Roma che, rimasti in città, vogliono sfruttare l’occasione per vivere un’esperienza culturale unica nella capitale. Ogni venerdì - fino al 15 settembre - sono in programma delle speciali visite guidate, pensate anche per le famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni, tra le meraviglie e i segreti dell’Altare della Patria, seguendo le tracce di artisti, architetti e registri che hanno partecipato alla vita del monumento.

Nel corso dei mesi estivi si alterneranno quattro serie di eventi. Uno di questi è “Vittoriano sotto le stelle”, che consiste in una passeggiata esplorativa al Vittoriano, in cui i visitatori, equipaggiati di mappa, torcia e bussola, potranno sentirsi dei veri e propri esploratori alla ricerca dei dettagli nascosti nella sua maestosa architettura. “Una sera al Vittoriano” invece permette di visitare il monumento a Vittorio Emanuele II, pensato nel 1878 all’indomani della scomparsa del primo re d’Italia e inaugurato nel 1911, che accoglie la Tomba del Milite Ignoto e importanti memorie per l’identità della Nazione..

“Cartoline al chiaro di luna al Vittoriano” permette a grandi e piccoli di scoprire le vicende, l’architettura e l’arte del simbolo per eccellenza dell’Italia unita e indipendente, attraverso una narrazione animata pensata appositamente per l’occasione. “Il Vittoriano e le stelle del cinema” è invece un percorso interdisciplinare - che connette arte, architettura e cinema - durante il quale poter osservare e riscoprire il luogo iconico nel centro di Roma attraverso le riprese di famose pellicole, che offrono al pubblico uno spunto originale.

Le visite hanno un costo di 5 euro, che va sommato al prezzo del biglietto per il VIVE (l’ingresso è gratuito per i minorenni ed è invece di 3 euro per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni); il punto di incontro per le visite guidate si trova sul lato Ara Coeli del Vittoriano.

Queste le date dei vari appuntamenti:

“Vittoriano sotto le stelle”:18 agosto, 1 e 15 settembre sempre alle 19:30

“Una sera al Vittoriano”:18 agosto, 8 settembre sempre alle 20:00

“Cartoline al chiaro di luna al Vittoriano”: 11 e 25 agosto, 8 settembre sempre alle 19:30

“Il Vittoriano e le stelle del cinema”: 11 e 25 agosto, 1 e 15 settembre sempre alle 20:00

Per prenotare la visita è possibile consultare il sito internet del VIVE vive.cultura.gov.it.

Nel cuore di Roma la cultura... VIVE

Istituito nel 2019 e divenuto operativo a partire dal 2 novembre 2020, VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia si trova al centro di Roma, per la precisione a piazza Venezia, ed è composto dal monumento a Vittorio Emanuele II - conosciuto anche come Vittoriano o Altare della Patria con la Terrazza Panoramica, il Museo Centrale del Risorgimento, l’Ala Fori Imperiali - e da Palazzo Venezia, con il suo museo e la collezione del “Fatto in Italia” composta da oltre 14.000 pezzi dal medioevo al XX secolo e con la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito vive.cultura.gov.it. In alternativa, si può contattare telefonicamente il numero 06/69994211 oppure mandare una mail all’indirizzo vi-ve@cultura.gov.it.