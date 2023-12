La bellezza e il lusso (accessibile) cambieranno il mondo

In un tessuto sociale in continua evoluzione come quello attuale, la donna si scopre sempre più emancipata e padrona di se stessa, pronta ad affrontare ogni genere di sfida e sentirsi pienamente realizzata. L’empowerment femminile è imperativo sociale, un processo di trasformazione che concede a ogni donna il potere di controllare la propria vita, di plasmare il proprio destino e di contribuire in modo significativo alla società. Un’emancipazione che non solo ridisegna il panorama delle opportunità femminili ma che, al contempo, arricchisce l'intera comunità, poiché riconosce e valorizza le capacità, le voci e le prospettive di ogni donna.

Donne capaci di cambiare il mondo: Filomena Roma

In tale contesto, si inseriscono e operano donne capaci di incarnare al meglio tali valori e, lottando con dedizione, forza e convinzione, farsi portatrici concrete del cambiamento. Ne è l’esempio Filomena Roma, che lo scorso settembre ha ricevuto il premio nazionale “CorraggiosamenteDonna”, per i suoi straordinari risultati imprenditoriali e per essere d’ispirazione per l’empowerment femminile. Promosso dall’associazione Rise Up! in collaborazione con la Fondazione Real Sito di Carditello, il riconoscimento è destinato alle donne capaci di distinguersi.

«Nonostante in Italia sia complesso fare impresa e soprattutto, per le donne, sia difficile ottenere risultati importanti – ha commentato Filomena Roma –, ho voluto affrontare questa sfida, e grazie alla mia formazione universitaria e a quella lavorativa, sono riuscita a fondare un’azienda che non solo garantisce prodotti di alta qualità italiana ad un prezzo accessibile ma soprattutto è capace di essere di ispirazione per le donne. Ho avuto un’idea visionaria, ambiziosa, creare un marchio con un concept unico nel suo genere, che nessuno è mai riuscito a realizzare in Italia».

La mission del marchio “Filomena Amore”

Spingere le donne a credere in se stesse, a superare le paure e i preconcetti imposti dalla società, attraverso la motivazione e i messaggi di self-confidence e forza che Filomena comunica tramite la creazione di contenuti sui suoi canali social.

Nata sul web con un canale Youtube aperto nel 2012 e che oggi vanta più di 17 milioni di visualizzazioni, l’attività di Filomena Roma è oggi l’apprezzatissimo marchio di moda, design, eleganza e prestigio, firmato “Filomena Amore”.

“Filomena Amore” nato durante la pandemia dalla volontà dell’imprenditrice di creare un marchio senza eguali e che punta ad offrire a tutte le donne la possibilità di non dover spendere cifre esorbitanti per regalarsi un oggetto di lusso, borse e accessori, frutto della tradizione pellettiera italiana apprezzata in tutto il mondo.

Qualità e lusso 100% Made in Italy

Disegnato dalla stessa imprenditrice, ogni prodotto “Filomena Amore” è caratterizzato da uno stile iconico e da un’altissima qualità, garantita da una lavorazione 100% Made in Italy e da materie prime di pregio.

Ogni borsa o accessorio prodotto con Amore in Toscana, rappresenta appieno l’idea di Filomena di una donna forte e di classe, con la volontà di rendere accessibile il lusso di uno stile senza tempo, comodo e funzionale, oltre che capace di incarnare i valori dell’emancipazione femminile.

Dietro ogni creazione c’è una scrupolosa ricerca e attenzione ai particolari, che contraddistingue le capacità di Filomena di farsi riferimento di design e di stile della community che la segue con fiducia e riconoscenza, essendo l’imprenditrice riuscita a regalare ad ogni donna la possibilità di potersi permettere qualità e lusso 100% made in Italy e dimostrando che ci si può destreggiare al meglio tra la carriera e la famiglia, per riscoprirsi pienamente donna.

Una vetrina esclusiva

Una missione importante che trova massima espressione nella boutique online del marchio (Filomena Amore - Shop On Line), vetrina esclusiva che abbraccia tutta Italia ed Europa e che, dal 2024 punta ad esportare il brand anche oltreoceano.

Tra le pagine della boutique trova spazio una collezione preziosa e unica, fatta di prodotti ricercati che coniugano stile e funzionalità e contraddistinta dalla personalità dirompente e dal gusto innato della sua ideatrice, che rivela: «I prodotti hanno un prezzo accessibile perché per me la borsa rappresenta uno status symbol di indipendenza e di emancipazione della donna, che dimostra di potersi permettere quello che vuole, di essere economicamente autonoma e di poter diventare quello che desidera, una Boss Lady».

Molto più che semplici borse

«Con “Filomena Amore” – prosegue l’imprenditrice – ho realizzato un sogno, un’impresa straordinaria e che sembrava impossibile da fare in Italia, creare un brand che riuscisse a motivare e a parlare a tutte le donne, a prescindere dall’estrazione sociale, sia mamme che lavoratrici a tempo pieno, sia CEO d’azienda che studentesse con grandi sogni da realizzare e che fosse di ispirazione, capace di rispondere alle loro necessità e mettendo a disposizione tutto il mio know-how per rendere realtà una collezione femminile, sofisticata e fresca, dedicata alle “Boss Lady”, di oggi e di domani, dove l’Amore è il motore di ogni loro azione e la donna è la protagonista del proprio futuro».

La boutique presenta anche un’edizione limitata uomo e la possibilità di accedere a un piano esclusivo di consulenza diretta con Filomena Roma in home styling, dove la visione stilistica e di armonia dell’imprenditrice, con creatività ed attenzione al design, suggerisce le migliori soluzioni per arredare o rinnovare casa, con consigli personalizzati e segreti di stile unici.

Per tutte le novità ed entrare a far parte della community di Filomena Amore è possibile seguire le pagine Instagram (@filomenaamore_ e @filomenaamore_collection) e YouTube