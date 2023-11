Il Lago Trasimeno, gioiello ricco di storia e bellezze naturali, si illumina per Natale

Passeggiate nella natura, piccoli borghi, castelli medievali e vicoli pittoreschi: le località che sorgono attorno al Lago Trasimeno offrono durante tutto l'anno numerose possibilità per poter passare qualche giorno all'insegna delle bellezze paesaggistiche della zona. Gite sul lago per esplorare le isole e ammirare il paesaggio circostante: il Trasimeno è uno dei più grandi e affascinanti laghi dell'Italia peninsulare, da sempre meta turistica ambita per vivere esperienze rilassanti, sostenibili e suggestive, una fuga in totale tranquillità immersi nella natura e nella storia.

Tra i vari paesi che affacciano sulla costa c'è anche Castiglione del Lago, vivace cittadina ricca di cultura e bellezza sormontata da una rocca medievale che sovrasta il lago e dalla quale si può godere di una vista panoramica davvero mozzafiato, per poi perdersi tra la piazza principale e le viette del centro storico godendo del calore dei suoi abitanti e gustando le pietanze della secolare tradizione gastronomica locale, mentre ci si rilassa lungo le rive.

La quarta edizione del suggestivo evento dedicato al Natale

Dall'8 dicembre fino al 6 gennaio torna la magia di Luci sul Trasimeno, lo speciale evento natalizio di Castiglione del Lago che regala spettacoli e attrazioni per divertire ed emozionare grandi e piccini. Durante il periodo di Natale la cittadina si illumina e si trasforma in una vera città natalizia, incantando i visitatori con lo spettacolare più grande del mondo costruito direttamente sull'acqua. Tanti gli eventi e le manifestazioni organizzate in paese, a fare da cornice all'imperdibile gioco di luci acquatico giunto alla quarta edizione. Un'opera di ingegneria elettrica senza uguali, unica al mondo per complessità e bellezza: lungo più di mille metri, conta circa 2700 tra luci e lampade. Un vero e proprio albero dei record che dal 2019, anno della sua prima costruzione, ha lasciato a bocca aperta decine di migliaia di visitatori e riscosso un grande successo sulla stampa nazionale ed internazionale. Un albero sostenibile anche dal punto di vista ambientale, votato al massimo efficientamento energetico sia in termini di riduzione dei consumi sia attraverso l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Grazie a un gruppo di volontari che si impegna nella realizzazione dell’opera è possibile assistere a uno spettacolo inimmaginabile e che solo il Lago Trasimeno può ospitare grazie alla sua ampiezza, ma soprattutto alle sue acque piuttosto basse che lo rendono il luogo ideale per contenere le strutture portanti della maestosa installazione.

L’albero è visibile, nelle sue proporzioni ideali e in tutta la sua imponenza, dalla passeggiata comunemente nota come "il percorso dell'albero", lungo la Rocca del Leone, il cui viale d'accesso regala un immersivo e sensoriale spettacolo luminoso che porta fino alla terrazza panoramica, il punto migliore dove godersi la vista sul lago e sullo spettacolare albero di Natale sull'acqua. All’interno del “percorso” è presente anche il tradizionale Villaggio di Babbo Natale, dedicato ai più piccoli e animato da simpatici elfi e tante attività. Proseguendo, i visitatori possono accedere alla Rocca del Leone, un bellissimo anfiteatro di origine medievale, che ospita un originale e suggestivo spettacolo immersivo di proiezioni luminose ed effetti sonori. Dall'8 al 10 dicembre e dal 15 dicembre al 6 gennaio sarà inoltre possibile perdersi nel fantastico mercatino natalizio di via Belvedere, che offre ai visitatori prodotti alimentari locali, decorazioni e addobbi, ma anche produzioni artigianali di stoffa, pelletteria e gioielleria e molto altro ancora. La cittadina ospita anche e una pista di pattinaggio sul ghiaccio per grandi e piccini, “la piazzetta del gusto” dove poter soddisfare golosità e sfizi, esposizioni ed eventi speciali. Confermata anche la seconda edizione del “Trofeo Luci sul Trasimeno”, corsa di 10 km tra il lungolago e il centro storico di Castiglione del lago.

Lo splendido evento promosso da Luci sul Trasimeno è da sempre attento alla sostenibilità ambientale: l'energia utilizzata per accendere il maestoso albero di Natale sull'acqua deriva infatti da fonti rinnovabili certificate. Oltre a ciò, la campagna di sensibilizzazione "Adotta una luce e …" si pone l'obiettivo di portare avanti progetti dedicati alla sostenibilità ambientale e sensibilizzare i visitatori riguardo alla tutela dell’ecosistema.

Per conoscere tutto il programma della ricchissima proposta natalizia di Castiglione del Lago è possibile visitare il sito internet www.lucisultrasimeno.it.



Evento realizzato con il contributo del Gal Trasimèno Orvietàno. Misura 19.3 PSR per l’Umbria 2014-2022. “Umbria lasciati sorprendere!”