Il giro del mondo del gusto ad Arezzo

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con FORMIT CONFCOMMERCIO AREZZO

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre ad Arezzo è possibile fare il giro del mondo del gusto. Torna nel centro storico della città estrusca il Mercato Internazionale, edizione 17. Tre chilometri di gusto, tradizioni e culture da tutto il mondo, per un totale di oltre 300 stand. Sapori dal mondo, streetfood internazionale, birrifici, animazioni, spettacoli e tanto divertimento. La grande kermesse del gusto ospita oltre 190 operatori stranieri, provenienti da tutti e cinque i continenti. Giunta alla sua diciassettesima edizione, l'edizione 2023 sarà ancora più ricca, con un mercato di prodotti tipici, artigianato, prelibatezze da tutto il mondo. Tantissime le proposte che torneranno ad Arezzo: dalla paella spagnola, al souvlaki greco, dallo stinco tedesco, all'asado argentino e perfino la cucina kosher di Israele. Spezie, specialità e profumi provenienti da ogni angolo del mondo. Tra le novità, invece, la cucina cubana e la carne irlandese. Dalla Spagna prosciutti e patanegra, dall'India i piatti speziati più tipici della tradizione, la maggior parte accessibili anche ai vegetariani.

Per gli amanti dell'oriente c'è poi il tipico panino al vapore ripieno di carne, il Bao, mentre direttamente dai barbecue degli States arrivano, immancabili, il brisket e il pulled pork. E poi i profumi dalla provenza, i bulbi olandesi, l’abbigliamenti tipico del Nord Europa, le stelle alpine e l’artigianato artistico. Spazio anche ai prodotti della filiera agroalimentare locale: gli hamburger della tradizione toscana, i panini con il grigio Casentino, bistecche da passeggio, formaggi, focacce e ciacce nonché i tipici dolciumi aretini. Verranno preparati frullati con i prodotti degli orti della provincia, ma si potranno degustare anche i liquori. Inoltre saranno presenti sezioni dedicate ai cibi gourmet, anche gluten free e vegani. Piazza San Jacopo, sarà l'area dedicata ai produttori locali e anche in questa edizione ospiterà le produzioni agroalimentari del territorio, portando uno spaccato di campagna amica tra le vie del centro storico: degustazioni di vino e birra, frutta e verdura di stagione come zucche, funghi e castagne.

E' possibile consultare il programma completo su www.progetti.confcommercio.ar.it/mercatointernazionale/

Per seguire i social dell’evento: Facebook Instagram oppure inviare una mail al Team Eventi Confcommercio all'indirizzo teameventi@confcommercio.ar.it . Il festival si terrà da venerdì 6 a domenica 8 ottobre 2023, dalle 09.00 del mattino alle 02.00 di notte, nel centro storico di Arezzo.