Favorire l'economia locale con prodotti del territorio

L'acquisto di prodotti locali non solo favorisce il tessuto economico del territorio, ma contribuisce anche ad accrescere la sostenibilità ambientale grazie a una riduzione delle emissioni dovute alla logistica. La filiera corta, che caratterizza la produzione e la distribuzione di prodotti del territorio, non richiede grandi spostamenti per le catene di approvvigionamento e riduce l'impatto negativo sull'ecosistema legato al trasporto su lunghe distanze. I prodotti del territorio, inoltre, spesso derivano da lavorazioni che seguono pratiche agricole sostenibili e il sostegno ai produttori locali aiuta a promuovere le eccellenze della zona e a offrire esperienze culinarie più autentiche.

Quando il territorio diventa famiglia e tradizione

Nel 1998 undici famiglie di imprenditori romani hanno deciso di unire le forze per affrontare insieme le sfide sempre crescenti nel mercato della grande distribuzione, ormai popolato da multinazionali. Nasce, quindi, il Gruppo Romano Supermercati, che riunisce dodici insegne e che quest'anno festeggia i 25 anni di attività. L'obiettivo è stato da subito quello di poter offrire ai propri clienti prodotti d'eccellenza e a basso impatto ambientale, mantenendo un rapporto qualità-prezzo competitivo: la missione è riuscita, tanto che dopo pochi anni dalla sua fondazione il GROS è entrato a far parte del Consorzio Sun, prima di unirsi a Selex Gruppo Commerciale, tra i leader nel settore della grande distribuzione nazionale che riunisce un gruppo di 18 imprese associate e che conta oltre 3 mila punti vendita.

L'approccio utilizzato in questi anni dal Gruppo Romano Supermercati è quello di valorizzare il territorio per soddisfare le esigenze della clientela: GROS monitora in modo sistematico le necessità del cliente creando un rapporto quasi familiare, ma sempre attento all'evoluzione del mercato. Passione ed entusiasmo sono le parole d'ordine del Gruppo e questo si trasmette in un rapporto personale diretto e nell'inscindibile binomio qualità-convenienza nei prodotti di eccellenza enogastronomiche.

Acquistare prodotti locali per andare incontro alle esigenze della clientela

Il Gruppo Romano Supermercati ha tra gli obiettivi quello di valorizzare e mettere in evidenza le eccellenze e le produzioni locali: i carrelli della spesa sono sempre più spesso pieni di prodotti del territorio e infatti le scelte di GROS hanno ottenuto ottimi riscontri. L'incidenza dei prodotti locali rispetto a quelli nazionali è praticamente doppia, al 10,1%, come attestato dalla ricerca Nielsen "Lo stato del Largo Consumo in Italia". Gli alimentari locali venduti dal Gruppo sono sopra la media regionale e nel fresco raggiungono addirittura il 16,7%, rispetto alla media italiana dell'8%. Questo è possibile perché GROS sa ascoltare le esigenze dei suoi consumatori, sempre più attenti ad acquistare prodotti provenienti dal territorio in favore dell'economia locale e della sostenibilità ambientale. Il progetto "Vicini a te", in particolare, costituisce un vero e proprio punto di riferimento nella spesa e certifica il forte legame che il Gruppo ha con il territorio laziale, per favorire la conoscenza e l'apprezzamento dei prodotti tipici regionali.

25 anni di passione con attenzione al consumatore e al territorio

Presso il Centro Congressi La Nuvola, il Gruppo Romano Supermercati ha voluto celebrare i suoi primi 25 anni di attività condividendo i propri valori per immaginare un futuro ancora più roseo. Ai festeggiamenti ha partecipato anche il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, insieme a numerosi assessori di Roma Capitale. GROS conta ormai ottomila dipendenti e continua a conquistare le preferenze dei consumatori grazie a prodotti di eccellenza e un servizio sempre attento a ogni esigenza, non solo nei numerosi store sparsi nel territorio ma anche via e-commerce.

Per conoscere le offerte e le proposte del Gruppo Romano Supermercati è possibile visitare il sito internet www.cedigros.com.