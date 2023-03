Donne Imprenditrici, 6 strategie di successo

Negli ultimi decenni, il ruolo delle donne imprenditrici nella società è diventato sempre più importante e riconosciuto. Infatti rappresentano ormai una forza trainante per l'economia globale portando innovazione e crescita in vari settori.

Molte donne imprenditrici hanno creato e gestito aziende di successo, dimostrando la loro capacità di cimentarsi in mercati sempre più competitivi. Inoltre, hanno fatto progressi significativi nel superare le barriere e gli stereotipi di genere che possono limitare l'accesso delle donne alle opportunità imprenditoriali.

Non solo creano posti di lavoro e generano ricchezza economica, ma spesso portano anche soluzioni innovative a problemi sociali e ambientali, come quelle che lavorano per migliorare la sostenibilità ambientale, la giustizia sociale o la salute pubblica.

In alcuni paesi, le donne imprenditrici svolgono un ruolo chiave poiché contribuiscono a ridurre il divario di genere e a combattere la povertà. Tuttavia, possono - e devono - ancora affrontare molte sfide, tra cui l'accesso al finanziamento, la mancanza o quasi di modelli femminili di ruolo e le barriere culturali e sociali. Sono necessari numerosi sforzi per sostenerle e garantire che abbiano le stesse opportunità degli uomini nel campo imprenditoriale.



Ecco intanto sette strategie che possono aiutare le donne imprenditrici a raggiungere i loro obiettivi.



1. Creare una solida rete di supporto

La prima cosa che le donne imprenditrici dovrebbero fare è creare una solida rete di supporto, sia personale che professionale. Ciò può includere amici, familiari, colleghi, mentori e altri imprenditori con esperienze simili. Essere circondate da persone che credono in loro e le sostengono può fare una grande differenza quando si affrontano i numerosi ostacoli che si presentano durante il percorso imprenditoriale.



2. Essere disposte a prendere rischi

Essere un'imprenditrice richiede di essere disposte a prendere rischi. Ciò significa essere aperte all'incertezza e all'inesperienza, e accettare il fatto che le cose potrebbero non sempre andare secondo i piani. Tuttavia, prendere rischi calcolati può anche portare a grandi opportunità di crescita e successo.



3. Mantenere il focus sugli obiettivi a lungo termine

Le donne imprenditrici dovrebbero avere chiari i loro obiettivi a lungo termine e lavorare per raggiungerli ogni giorno. Ciò significa concentrarsi sulle azioni che si tradurranno in progressi significativi verso quegli obiettivi, anche quando ci si sente sopraffatte dalle responsabilità quotidiane.



4. Essere aperte al feedback

Essere aperte al feedback è essenziale per il successo imprenditoriale. Le donne imprenditrici dovrebbero essere disposte ad ascoltare le opinioni degli altri e a considerare le loro idee, anche se non sempre concordate. Ciò può aiutare a identificare le aree in cui è possibile migliorare e ad adottare nuove strategie che potrebbero portare a un maggiore successo.



5. Investire in formazione e sviluppo

Le donne imprenditrici dovrebbero continuare a investire nella propria istruzione, partecipando a corsi di formazione, leggendo libri sulla gestione aziendale, partecipando a eventi di networking e altro ancora. Mantenere la mente aperta alle nuove idee e apprendere continuamente può portare a una maggiore fiducia nella propria capacità di gestire e far crescere un'impresa.

Al giorno d’oggi ci sono molte organizzazioni o applicazioni, come BeProf , che offrono programmi di formazione e sviluppo professionale al fine di acquisire le competenze e conoscenze imprenditoriali e di leadership necessarie.



6. Saper delegare

Saper delegare è un'altra abilità importante per le donne imprenditrici. Essere in grado di affidare compiti e responsabilità a dipendenti o collaboratori può aiutare a liberare il tempo e le energie necessarie per concentrarsi sui compiti più importanti e strategici. Inoltre, permettere agli altri di assumersi la responsabilità può anche aiutare a sviluppare un team forte e collaborativo.