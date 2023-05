Croazia da vivere, amare, esplorare

Trascorrere una vacanza da sogno in un luogo magico, solcato da chilometri di costa e isole meravigliose, magari alternando la rilassante vita da spiaggia con attività adrenaliniche ed emozionanti come sport acquatici o navigazioni a vele spiegate, per non parlare dell’offerta storico-culturale e dei numerosi festival musicali. Troppo da pretendere tutto insieme? Assolutamente no, se la destinazione scelta è la Croazia, un Paese splendido vicino all’Italia che presenta ancora tracce evidenti di un passato romano e veneziano, ma che ha sviluppato una forte cultura identitaria. Non una semplice vacanza, ma un’esperienza a 360° da (ri)vivere con passione e ricordare per sempre, e che da gennaio 2023, tra l’altro, è ancora più accessibile: la Croazia infatti è diventata membro dell’area Schengen (quindi è possibile viaggiare senza controlli alle frontiere e verifiche dei documenti) e ha adottato la nuova valuta ufficiale in euro.



La meta ideale per ogni stagione, con numerose attività tutto l’anno

Il periodo migliore per visitare la Croazia è certamente da maggio a settembre, mesi in cui le buone temperature consentono di godersi il mare e le attività all’aperto; ciò nonostante anche l’autunno e la primavera sono stagioni molto interessanti, perfette per chi ama la cultura e il trekking, così come l’inverno è ideale per visitare le splendide città croate. Fiore all’occhiello sono le cinquanta isole abitate, tutte bagnate da un mare pulitissimo e diverse tra loro (alcune più adatte al divertimento, altre remote e isolate o ricche di servizi), nonché le meravigliose città, veri gioielli architettonici, con un ricchissimo patrimonio storico-culturale e paesaggi naturali mozzafiato. Pensiamo a Dubrovnik, detta “la perla dell’Adriatico”, a Spalato, nel cuore della Dalmazia, dominata dallo splendido Palazzo di Diocleziano, a Zagabria, contraddistinta da un’eleganza mitteleuropea che ricorda Vienna e Bupadest, o ancora a Zara, base perfetta da cui partire per esplorare la costa o le isole vicine. Tra gli itinerari più ammalianti troviamo senza dubbio l’Istria, la penisola a forma di cuore immersa nell’azzurro delle limpide acque dell’Adriatico, multiculturale e ospitale, dal fascino tipicamente mediterraneo, con le sue coste, i porti, le vie lastricate, ma anche con un’anima continentale, da assaporare nelle pittoresche cittadine medievali dell’entroterra, e il golfo del Quarnaro, la cui regione è divisa in Riviera di Opatija, Riviera di Crikvenica, Novi Vinodolski e Rijeka, le isole, la zona dell’altopiano e ha il mare più pulito e trasparente grazie alla bassa densità abitativa e all’assenza di industrie.



La magia dell’estate è il culmine dello splendore croato

L’estate è la stagione regina per vivere al meglio lo splendore della Croazia. Il riverbero del sole sull’acqua del mare, i tramonti aranciati e sfumati di rosa, le spiagge dotate di ogni comfort o isolate e dedite alla quiete, il paradiso nautico per tutti i diportisti, i monumenti, le rovine e le piccole fortezze che donano uno charme antico, le piante esotiche e i sapori profumati, il verde dell’entroterra, la possibilità di escursioni, tour in bici, canoa o kayak, immersioni, bungee jumping e via dicendo, la solitudine delle montagne, il divertimento sfrenato delle città, la cucina tipica locale. A questo proposito, non si può non nominare la frutta estiva della Croazia, una girandola di sapori, contrasti e dolcezze assolutamente da provare, in purezza o nelle svariate declinazioni di marmellate, succhi e bevande alcoliche: il fico della Dalmazia, la rinfrescante anguria, il succoso melone, l’amarena marasca con cui fare il famosissimo Maraschino, liquore adorato da imperatori, scrittori, conquistatori, aristocratici.



Tra musica e adrenalina, un Paese a misura di giovani

Se estate è spesso sinonimo di divertimento, in Croazia il detto vale doppio, considerati i numerosi festival che animano la vita notturna. Tra le manifestazioni sonore più interessanti e originali troviamo il The Island Festival sulla piccola isola di Obonjan, dove respirare un fascino misterioso; il festival Defected Croatia nella location The Garden a Tisno, prolifera e vulcanica dove è possibile anche ascoltare musica elettronica underground, house, dubstep, hip-hop ai festival Dimensions e Outlook, mentre il Love International si configura come l’erede del mitico The Garden Festival, il primo festival straniero di musica elettronica sulla costa croata. Per gli amanti delle sonorità techno la meta ideale è il Sonus, sul lungomare di Zrće, nell’isola di Pag, dove si potrà danzare anche all’Hideout, uno dei festival più famosi, e al Fresh Island, che si articola in tre club nei quali si possono sentire hip-hop, grime e R'n'B. Infine, a Spalato, immersi in un’atmosfera storica di grande impatto, si tiene l’Ultra Europe, noto per l’eccellente produzione di musica EDM (electronic dance music).



Per chi, invece, alla vita da spiaggia e notturna preferisce l’adrenalina, ecco un ventaglio di possibilità e idee per una vacanza attiva ed energica. Immersioni, esplorazioni in kayak, wakeboard e sci nautico, windsurf, kiteboarding, parapendio, moto d’acqua per solcare le onde in libertà: la frastagliata costa croata è un vero e proprio paradiso per coloro che amano lo svago all’aria aperta e, inoltre, le tantissime oasi insulari presenti regalano momenti di bellezza selvaggia e incontaminata davvero indimenticabili.



Solcare il mare in barca a vela: l’avventura per eccellenza

La nautica di diporto è la regina degli sport estivi in Croazia, il modo migliore per esplorare le meravigliose cittadine e le isole. Del resto il mare Adriatico, uno dei più calmi e puliti del Mediterraneo, è il posto ideale per navigare a vele spiegate, visitarne i luoghi meravigliosi di cui è costellato oppure godere nella pesca ricreativa. In particolare lungo la costa croata, lunga 6.278 chilometri, vi sono ben 1.244 isole, isolotti, scogli e scogliere con migliaia di posti barca a mare e a secco disponibili durante tutto l’anno e marina moderni nei quali poter noleggiare uno yacht e frequentare corsi professionali di vela. Questo arcipelago unico, che si estende per 250 miglia nautiche, gode di un mite clima mediterraneo, il che rende la navigazione divertente e piacevole, e sulla costa croata si trovano addirittura cinque parchi nazionali, di cui tre sono tipicamente marittimi (Brioni, Kornati e Mljet), uno montano (Paklenica) e uno marittimo-fluviale (Krka). I posti e le escursioni da organizzare sono tantissime: le Kornati, con 89 isole, isolotti e scogli disabitati, famose per le scogliere; l’interessante monastero ortodosso Krka, il Parco Nazionale di Paklenica, che comprende la zona più suggestiva del Velebit meridionale, la misteriosa isola di Lokrum nei pressi di Dubrovnik, Vela Luka sull’isola di Korčula, Hvar e Vis, Lošinj e l’Istria, oppure la Baia Lojena sulle isole Kornati, con le sue affascinanti calette disabitate, per stare a stretto contatto con la bellezza primordiale della costa. Per rispondere alle esigenze dei diportisti, la maggior parte delle insenature è dotata di boe per l’ormeggio che, oltre a regalare sogni tranquilli, tutelano il fondo del mare e costano molto meno rispetto alla costruzione di un vero e proprio porticciolo turistico. Una soluzione che necessita però di molte accortezze e di esperienza: è consigliato, infatti, passare la notte in una caletta solitaria soltanto in condizioni di tempo buono e stabile. Inoltre, a salvaguardia della propria sicurezza, prima di calare l’àncora è necessario verificare la natura del fondale, la profondità del mare e la distanza dalla terraferma e dalle altre imbarcazioni, affinché l’ancora tenga. Ad ancoraggio ultimato, non resta che verificare la validità del lavoro effettuato. Purché in sicurezza, vivere l’avventura del mare è un’esperienza incredibile, ardimentosa ed eccitante.



Una natura selvaggia, multiforme e scenografica

La bellezza della Croazia non si esprime solo attraverso il mare e la spiaggia, ma anche tramite una natura incontaminata, lussureggiante, viva e sfarzosa come il set di un film, da scoprire e amare tramite attività uniche come passeggiate a cavallo, giri in bicicletta, rafting, kayak, volate nel cielo con il paracadute. Le pianure dorate traboccano di parchi come Kopački Rit, Papuk, Lonjsko polje e Žumberak; laghi e fiumi turchesi culminano invece nel parco nazionale di Plitvice, con le sue cascate, mentre dalle coste delle isole della Dalmazia meridionale si arriva alle paludi della Posavina, ricche di animali selvaggi, fino ai floridi boschi dell’isola di Meleda (Mljet). Per gli amanti degli animali, alcuni luoghi come Velebit e le isole del Quarnaro sono dei veri paradisi, dove poter incontrare una fauna straordinaria, con cavalli selvaggi, orsi bruni e delfini.



Servizi legati al benessere, all’arte e alle delizie enogastronomiche

Le molte anime della Croazia diffondono un’energia particolare e regalano sensazioni uniche e diverse, che non si sprigionano unicamente dal mare, dal calore del sole e dalle attività di navigazione o sportive. In che modo? Coinvolgendo e coccolando il turista, attraverso un mix irresistibile di splendore naturale e servizi su misura. La salute e il benessere, ad esempio, che traggono ispirazione dalla natura, dal clima, dal buon cibo, come l'aromaterapia, il cui effetto è percepibile durante le passeggiate lungo i sentieri di piante medicinali, o i benefici scaturiti dalle sorgenti termali, tra le prime in Europa per la loro qualità, o ancora la lunga tradizione nel campo delle scienze mediche per risolvere problemi di salute più gravi. L’arte, elemento preponderante del Paese, animato da una scena artistica creativa e varia, densa di gallerie, eventi musicali, teatro, cinema, danza, lirica, balletto, varie forme d’arte contemporanea e design. E ancora, meeting ed eventi: la Croazia è infatti dotata di eccellenti strutture per il business. Per non parlare del cibo e delle bevande, un patrimonio enogastronomico gustosissimo, aromatico, pieno di sapori e artigianalità, come il maraschino di Zara, il formaggio pecorino dell’isola di Pag, il prosciutto cotto e la kulenova seka della Slavonia, le ostriche e le cozze di Ston, il pesce alla griglia, le alici sotto sale, le anguille e le rane della valle del fiume Neretva. Inoltre, l’Alto Adriatico è la patria di alcuni vitigni davvero speciali: nell’isola di Krk, l’insolita morfologia e il clima mediterraneo hanno favorito lo sviluppo dell’olivo e della vite, mentre Vrbnik è nota per il vitigno che cresce esclusivamente sull’isola di Veglia e produce un vino dal colore delicato e il gusto vivace. Navigando invece lungo la costa istriana e godendo del lusso degli hotel - cantina (winery hotel), si possono gustare la malvasia istriana e il muškat tra i vini bianchi, il teran (terrano) e il borgonja (Borgogna o gamay) tra i rossi.



Per scoprire il magico mondo della Croazia e trovare tutte le informazioni per una vacanza da sogno è possibile visitare il sito ufficiale www.croatia.hr/it-it.