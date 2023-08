Assistenza domiciliare a Roma: un supporto per gli anziani, i malati e per le loro famiglie

L'assistenza domiciliare viene offerta da operatori sanitari o caregiver a coloro che necessitano di cure o più in generale, appunto, di assistenza all’interno della propria abitazione. Questo tipo di servizio è di fondamentale importanza per tutte quelle persone che non riescono a svolgere autonomamente le attività quotidiane: anziani, ammalati o disabili che desiderano rimanere a casa, o che per vari motivi non hanno la possibilità di ricoverarsi presso strutture dedicate. Trattandosi di un servizio molto delicato, per la sicurezza e il benessere del paziente è fondamentale assicurarsi che gli operatori siano adeguatamente qualificati e che garantiscano esperienza, affidabilità e umanità.



Il ruolo centrale di pazienti e famiglie

Da ormai due anni presente sul territorio romano, la onlus “Le Pagine Della Nostra Vita” si occupa di assistenza domiciliare privata, ma anche presso ospedali o cliniche. Le Pagine Della Nostra Vita vuole andare incontro ai bisogni e alle necessità del paziente e della sua famiglia proponendo diversi servizi utili ad affrontare il percorso. La onlus offre un rapporto duraturo e diretto con la famiglia del paziente e monitora costantemente il proprio personale durante il servizio svolto: il controllo di qualità del servizio offerto viene infatti effettuato anche con passaggi a sorpresa per verificare l’adempimento del lavoro svolto dall’operatore, ovviamente in accordo con la famiglia, soprattutto nei periodi estivi per garantire loro una maggiore sicurezza.



L'importanza della selezione del personale

L’attenzione ai propri operatori è uno dei fiori all’occhiello della onlus Le Pagine Della Nostra Vita: il personale interno, assunto dopo una capillare selezione, comprende badanti e operatori socio-sanitari accuratamente scelti. Oltre a una predisposizione mentale per poter affrontare le sfide che comporta questo lavoro, al personale è naturalmente richiesta una comprovata esperienza nel settore. Fondamentale, in questo senso, sono le referenze: Le Pagine Della Nostra Vita pretende che i candidati presentino almeno tre referenti con riferimenti specifici verso le strutture o le famiglie dove hanno lavorato, che saranno verificati e contattati dalla onlus, cinque anni di comprovato servizio e nessun carico pendente. Un colloquio vis a vis presso gli uffici de Le Pagine Della Nostra Vita è infine utile per conoscere le attitudini e le predisposizioni dei candidati, attraverso un test con domande specifiche.



Il progetto Chiama Gigi, un aiuto fondamentale nella vita di tutti i giorni

Così nominato in onore del grande Gigi Proietti, sempre sensibile in questo campo, il progetto Chiama Gigi offre servizi correlati all'assistenza sociale. Le Pagine Della Nostra Vita, infatti, può aiutare il paziente con la spesa, può accompagnarlo a ritirare la pensione o ancora organizzare passeggiate. Inoltre è previsto un servizio di accompagnamento presso le strutture ospedaliere o le cliniche per visite o per i cicli di terapia: in questi casi l'operatore passerà a prendere l’assistito, lo porterà in loco, lo aiuterà a sbrigare le pratiche burocratiche e passerà tutto il tempo necessario con lui, fino alla dimissione, riportandolo poi a casa e accompagnandolo fino alla porta d'ingresso, assicurandosi sul suo stato psico-fisico.

Le Pagine Della Nostra Vita nasce da un'idea di Giorgia Levi Minzi

La onlus, nata in Veneto, è sbarcata a Roma due anni fa per volere della direttrice Giorgia Levi Minzi, che ha voluto mettere al servizio della collettività la propria esperienza, acquisita in seguito a vicissitudini familiari legate all’Alzheimer, e poi appresa direttamente negli anni passati nel campo lavorativo dell'assistenzialismo sociale. Le Pagine Della Nostra Vita si propone come supporto e punto di riferimento per clienti e famiglie: nei desideri di Giorgia Levi Minzi c'è anche l'ambizioso progetto di trovare collaborazioni e partner per realizzare una struttura studiata ad hoc, con professionisti del settore, dedicata ai malati di Alzheimer.

Per saperne di più sui servizi della onlus si può visitare il sito internet www.lepaginedellanostravita.it oppure inviare una email a paginenostravita@gmail.com . La sede si trova in via Antonio Fogazzaro 22, a Roma.