Arredare casa, l’importanza di affidarsi ai professionisti

La casa è il luogo dove sentirsi a proprio agio e far vivere le proprie passioni. L’ambiente dove essere se stessi e riconoscersi in ogni stanza. Dove invitare amici e vivere momenti che rimarranno per sempre. Per veder concretizzarsi al meglio tutto ciò è, però, necessario il supporto di professionisti capaci di guidare verso le soluzioni più adatte, perfettamente cucite sulle richieste dei clienti, secondo le possibilità di ognuno e sfruttando appieno le potenzialità di ambienti e arredi.



Professionalità e competenza

Che si affronti la sfida di arredare spinti da un travolgente entusiasmo o, al contrario, non si abbia troppo tempo a disposizione, la cosa certa è che solo affidandosi agli specialisti del settore si riuscirà ad arrivare al miglior risultato possibile. Ecco perché, rivolgersi a chi fa questo mestiere da anni, proponendo con professionalità e competenza mobili e complementi d’arredo di grandi marche, significa assicurarsi il supporto di un partner imprescindibile per portare a compimento ogni progetto, qualunque esso sia.

Chi questa competenza la mette a disposizione dei propri clienti da oltre mezzo secolo, proponendo mobili e cucine di qualità, coniugando bellezza e funzionalità, è Moschella Arredamenti. Azienda a conduzione familiare e punto di riferimento per Roma Sud e per tutto il Lazio, Moschella porta oggi avanti anche progetti all’estero. Grazie al supporto di arredatori e architetti altamente qualificati, ogni cliente trova la soluzione più adatta alle proprie esigenze di arredo, così da realizzare un’ambientazione confortevole, dove sentirsi in armonia con se stessi e con l’ambiente.

L’evoluzione di un grande marchio

Nata nel 1956 dall’evoluzione che ha portato Gilberto Moschella a trasformare la sua bottega artigianale di falegnameria nel primo punto vendita, nei suoi quasi settant’anni di attività lungo tre generazioni, Moschella Arredamenti ha assistito più di 70mila le famiglie. Oltre 50mila progetti di arredamento, condotti alla costante ricerca in termini di qualità e selezione dei fornitori. Prerogative che Moschella persegue come un’ossessione nella sua mission aziendale, rivolta alla piena soddisfazione del cliente.

Negli anni, l’attività di Gilberto si amplia. Assieme ad altri imprenditori, viene fondata la cooperativa Moa Casa e arrivano i riconoscimenti, come l’“Oscar dell’arredamento” e la “Medaglia al merito del commercio europeo”. Alla fine degli anni ’80, la riorganizzazione porta a rendere un servizio sempre migliore ai clienti e, oggi, dopo quindici anni di grande espansione, ha visto anche l’apertura di un secondo showroom, quello in zona Monti Tiburtini, dedicato alle cucine Stosa.



Duemila metri quadrati di possibilità

Questa nuova avventura va ad affiancarsi al punto vendita storico di via Appia Nuova 973, che nei suoi 2.000 metri quadrati con comodo e ampio parcheggio, permette di entrare in contatto con un’offerta praticamente infinita di cucine, soggiorni, arredamenti d’interni ed esterni, bagni e camerette, senza dimenticare i complementi d’arredo: tra tappeti, illuminazione, carta da parati e oggettistica.

Entrare in uno showroom Moschella vuol dire trovare professionalità e supporto a 360° in tutte le fasi di realizzazione del progetto: dalla scelta all’acquisto dei mobili, passando per la progettazione su misura (anche con progettista a domicilio, in 3D o con realtà virtuale), il trasporto, il montaggio (compresi allacci idraulici ed elettrici) e il deposito, sempre con la garanzia di riceve assistenza anche post-vendita, per un servizio continuativo e di qualità che dura nel tempo, mantenendo intatta la cura al dettaglio che lo caratterizza da sempre.



Grandi marchi del Made in Italy e promozioni

Tutti prodotti proposti da Moschella sono Made in Italy e di grandi marchi quali: Stosa Cucine, Veneta Cucine, Cattelan Italia, Calligaris, Sangiacomo, Tomasella, Twils, Moretti Compact, Arredo 3 Cucine, Doimo Salotti, Nicoletti Home, Noctis, Ozzio Italia, Samoa Divani e Imbottiti, Nova Mobili, Caccaro, Infiniti, Devina Nais, Artemide e Fontana Arte.

Per fissare un appuntamento con un arredatore o un consulente Moschella, rimanere aggiornati sulle ultime promozioni ed entrare in contatto con i professionisti dell’arredamento è possibile consultare il sito internet www.moschella.it . Info e novità anche sui canali social ufficiali Instagram e Facebook, telefono 06.62284220 o e-mail info@moschella.it . Gli showroom sono aperti dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, lunedì solo pomeriggio, sabato e domenica orario continuato dalle 10 alle 20.