Agesci: il metodo educativo scout è una realtà al servizio di tutti

Quelle dello scautismo e del guidismo sono realtà giovanili tra le più diffuse al mondo, capaci di coinvolgere qualcosa come oltre 38 milioni di scout e più di 10 milioni di guide a livello mondiale. In Italia, l’Associazione più grande è l’Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani), che conta 180mila soci e quasi duemila gruppi: opera allo scopo di educare i giovani e contribuire, nel loro tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona, seguendo un percorso condiviso e basato su principi e un metodo adattati ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.



I principi fondamentali dello scautismo

Senza alcun legame o influenza di partito, Agesci fa propri i principi fondamentali dello scautismo. Con una visione cristiana della vita, li propone attraverso un modello educativo che fa dei giovani gli autentici protagonisti della propria crescita per aiutarli ad essere buoni cittadini e bravi cristiani. L’Associazione opera in una società che cambia, evolve, affronta sfide difficili, e forma i ragazzi attraverso esperienze educative comuni che agevolano la piena realizzazione di sé e restituiscono il valore dell’accoglienza dell’altro.

Operando in modo attento nel riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni che caratterizzano il mondo dei giovani, l’Agesci tiene conto della globalità della persona e, quindi, della necessaria armonia con sé stessi, con il Creato, con gli altri, con la fede cattolica, ponendo l’attenzione anche alla dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di etnia, nazionalità e religione, imparando ad essere cittadini del mondo e veri artigiani di pace.

Un piccolo gesto per grandi progetti

Per donare un supporto concreto ai gruppi di attività che portano avanti questi valori fondamentali è possibile destinare il proprio 5x1000 all’Associazione, indicando nella dichiarazione dei redditi, il Codice Fiscale 80183350588. Tutte le donazioni raccolte saranno interamente ridistribuite alle singole Regioni.

Un gesto semplice e necessario, che permette di sostenere progetti mirati collegati a esigenze educative e le attività dei tanti gruppi presenti in Italia, ma anche per sistemare sedi e case scout, dare una mano ai gruppi in difficoltà economiche, ridurre i costi a carico delle famiglie, acquistare attrezzature speciali e permettere di diventare scout anche ai ragazzi con qualche difficoltà in più.



Carattere, abilità manuale, salute e prossimo

Partendo da queste basi consolidate, le esperienze educative dell’Agesci, si fondano su alcuni punti fondamentali:

La formazione del carattere , intesa come la capacità di fare scelte, di assumere le proprie responsabilità e progettare con consapevolezza la propria vita, scoprendo la propria vocazione nel piano di Dio.

, intesa come la capacità di fare scelte, di assumere le proprie responsabilità e progettare con consapevolezza la propria vita, scoprendo la propria vocazione nel piano di Dio. L’abilità manuale , per lo sviluppo di un'intelligenza e di una progettualità pratica, di un'autonomia a realizzare, partendo da mezzi poveri, valorizzando quello che si ha.

, per lo sviluppo di un'intelligenza e di una progettualità pratica, di un'autonomia a realizzare, partendo da mezzi poveri, valorizzando quello che si ha. A chiudere il quadro sono la formazione sull’importanza in tema di salute e forza fisica, con la conoscenza e il rapporto positivo con il proprio corpo, in quanto dono di Dio e fonte di relazione con gli altri e con l'ambiente, e, in tema di servizio del prossimo, per lavorare concretamente sulla sensibilità di mettere a disposizione degli altri le proprie energie e capacità.



Un percorso di crescita condiviso

Per fare questo, lo scautismo propone esperienze già dagli 8 anni, per una crescita attraverso tre fasi evolutive e di maturazione. Fino agli 11-12 anni la Branca Lupetti, e Coccinelle, dove i bambini imparano con il gioco, misurandosi continuamente con sé stessi, esprimendo e comunicando con gli altri attraverso la creatività e la fantasia, spinti a fare sempre del proprio meglio.

Fino ai 16 anni, nella Branca Esploratori e Guide, attraverso l’avventura sviluppano abilità manuale con vita all’aria aperta e il contatto con la natura. Infine, dai 16 ai 21 anni, nella Branca Rover e Scolte, il percorso porta i giovani ad assumere le proprie responsabilità dirette al servizio verso gli altri, vivendo la comunità e sperimentando la strada non solo come percorso fisico ma come metafora di crescita.

Ragazzi e ragazze sono seguiti accompagnati da capi, soci adulti e assistenti ecclesiastici, impegnati nel servizio educativo gratuito. Una comunità che oggi vanta trentamila educatori, che tra le varie responsabilità segue con compito fondamentale l'approfondimento dei problemi educativi, la progettazione dei percorsi di crescita dei singoli ragazzi, la formazione permanente dei suoi componenti e la presenza attiva e sinergica del gruppo nel territorio.

Un impegno costante nella società

L’Agesci è nata nel 1974 ed è riconosciuta dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana), iscritta come Rete Associativa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione “Associazioni di Promozione Sociale” (Associazioni di Promozione Sociale).

L’Agesci aderisce all’associazione Libera nata nel 1995, fa parte del Forum Nazionale del Terzo Settore ed è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile.

L’Associazione si fa da sempre fautrice di attività di accoglienza e servizio “di frontiera”. Scautismo e guidismo sono impegnati ad accogliere gli ultimi e a stare dalla parte dei più deboli, promuovendo tutte le azioni di supporto possibile nei territori difficili e logorati dalle mafie.

Agesci sostiene concretamente anche progetti di protezione e accoglienza per chi è costretto ad abbandonare il proprio Paese, come le persone che scappano dalla guerra, ma anche di supporto in caso di emergenze sanitarie, come nel caso del Covid-19 e nelle regioni colpite da calamità naturali.



Per maggiori informazioni sul 5x1000 ed entrare in contatto con Agesci è possibile visitare il sito internet www.agesci.it/5-per-mille/