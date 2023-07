Acque termali, un toccasana per l’estate

Apprezzate e riconosciute fin dai tempi antichi per le loro qualità benefiche, le acque termali rappresentano oggi più che mai un’occasione unica per rilassarsi e fare il pieno di energia, contrastando il caldo estivo e godendo, al contempo, di tutti i vantaggi che le proprietà dell’acqua e i trattamenti esclusivi offerti dai centri specializzati mettono a disposizione.

Se c’è una civiltà che ha posto le terme al centro della propria vita sociale, questa è quella dell’antica Roma, con i centri termali che non erano semplici luoghi per godere dei benefici delle acque calde, ma veri e propri luoghi di socializzazione e svago, con attività e aree collaterali come sale di conversazione, ma anche biblioteche e palestre.

Benessere e relax a due passi da Roma

Proprio in quel di Roma, la tradizione si rinnova ancora oggi, con la possibilità di godere di un’acqua calcica-solfurea a una temperatura di 23 gradi e un’offerta ricchissima fatta di benessere, relax, acque termali e sano divertimento. Tutto questo, e molto di più, sono le Terme Sabine di Cretone, che tra le dolci colline della campagna romana, a ridosso degli splendidi paesaggi dei monti Lucretili, promettono di regalare un’estate 2023 indimenticabile ai propri ospiti.

Grazie ai loro bicarbonati, le acque termali vanno ad agire positivamente su gola, naso, bronchi e polmoni. Al tempo stesso, è la pelle a giovare dell’azione delle acque, che si rivelano un toccasana contro inestetismi e problemi quali acne, eczemi e micosi.

Trattamenti e massaggi

A tutto ciò, Terme Sabine affianca un centro massaggi, che mette a disposizione trattamenti e percorsi d’eccellenza condotti da uno staff qualificato sempre a disposizione della clientela per garantire un’esperienza di pieno relax. Innumerevoli le possibilità di massaggio proposte: dall’Ayurvedico al Californiano, passando per quello Bioenergetico e il Lomi Lomi, fino all’Emozionale Antistress, la riflessologia, e il Candle massage.

Diversi, poi, i trattamenti proposti, tra bagni terapeutici e inalazioni, passando per aerosol, insufflazioni endotimpaniche e fangoterapia. La location è, inoltre, punto di riferimento per tutti gli sportivi in cerca di strutture attrezzate e all’avanguardia, con campi di calcetto, tennis e padel, praticabili nell’adiacente area sportiva, anche nelle ore notturne.

Illumina le serate romane

Il centro dispone di tre grandi piscine, di cui una dedicata ai più piccoli, per una superficie di circa 1.700 metri quadrati complessivi e una capacità di irrorazione per oltre 10 milioni di litri al giorno, garantendo un ricambio continuo delle acque. Le Terme Sabine sono sinonimo anche di divertimento per tutti e a tutte le ore. Nelle tre vasche sono, infatti, disseminati punti per l’idromassaggio, giochi d’acqua e cascate, così come uno spray-park.

Le calde notti dell’estate romana si arricchiscono, poi, di appuntamenti unici e infinte possibilità: dall’apericena nell’esclusiva terrazza panoramica Hydro Jacuzzi, fino alla possibilità di organizzare feste private, cene all’aperto e, nelle sere di martedì, giovedì e sabato, l’esperienza unica del bagno al chiaro di luna.

Un’offerta irripetibile

L’estate 2023 delle Terme Sabine è, infine, impreziosita e resa imperdibile dalla campagna promozionale denominata “Le Terme ti mandano in vacanza”. Un’iniziativa che mette a disposizione degli ospiti della struttura straordinari sconti e crediti vacanze cumulabili.

Immerse nel verde e facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici, le Terme Sabine di Cretone si trovano in via dell’Acqua Sulfurea, in località Cretone di Palombara Sabina, a circa 30 chilometri da Roma. Per maggiori informazioni, abbonarsi alla stagione, prenotare un trattamento o un massaggio è possibile visitare il sito internet www.termesabine.it.