Settant’anni al servizio del benessere visivo

Nata con l’obiettivo di portare a Roma il meglio che il mondo dell’ottica nazionale e internazionale ha da offrire, Optariston festeggia l’importante traguardo dei settant’anni di attività. Una storia in continua evoluzione e vissuta fin dal principio con uno sguardo rivolto al futuro, sempre alla ricerca di novità e delle ultime tecnologie.

Qualità ed esperienza

Con una visione moderna ed innovativa fin dal 1953, Optariston è da sempre attività a conduzione familiare. Attualmente alla terza generazione, è stata capace in breve tempo di diventare punto di riferimento per la soluzione di ogni problema visivo per tutti i romani. Una storia lunga settant’anni e che ha visto il marchio creare un legame indissolubile con la città e i suoi clienti. Dopo il trasferimento nel centro principale di via Nazionale, infatti, il marchio ha scelto di “avvicinarsi” ai propri clienti aprendo numerosi centri in tutta la periferia di Roma.

Entrare in uno dei centri Optariston non vuol dire, infatti, semplicemente avere la possibilità di acquistare occhiali da vista e da sole, lenti oftalmiche, lenti a contato e ogni altro prodotto di ottica presente sul mercato, ma si traduce in un’esperienza capace di fornire una serie di servizi all’avanguardia per dare risposte concrete a ogni esigenza della vista. Basti pensare che, grazie al suo reparto dedicato all’oftalmologia, Optariston è marchio leader nel Lazio per la vendita e distribuzione di prodotti di chirurgia oculare.

Una risposta a ogni esigenza

Nei centri Optariston è, inoltre, possibile trovare prodotti unici e personale capace di esaminare e correggere la maggior parte dei difetti visivi. I centri offrono ai propri clienti anche servizio di optometria e controllo della vista gratuito, oltre che punti di riferimento per la contattologia, che si serve dei migliori strumenti ad alta precisione ed esami accurati per fornire tutte le informazioni circa la corretta applicazione delle lenti a contatto e al tempo di utilizzo consigliato. Anche in questo caso, tramite i fondamentali controlli periodici con i contattologi offerti gratuitamente.

Gli strumenti e i servizi offerti dai centri Optariston permettono, poi, di migliorare lo stile di vita dei pazienti ipovedenti, di correggere la visione dei colori per le persone affette da daltonismo, con apposite lenti. A ciò, si aggiunge un vasto assortimenti di occhiali per i più piccoli: super leggeri, resistenti e gommosi, perfetti per il comfort, senza rinunciare allo stile.

Rapidità e qualità

Rapidità e qualità sono i punti di forza dei centri Optariston. Dotato di macchinari di ultima generazione e gestito con consolidata esperienza del personale specializzato, il laboratorio ottico interno permette, con la massima cura e servendosi delle migliori lenti oftalmiche, di compiere riparazioni sul momento, oltre che confezionare occhiali da vista eccellenti in appena quindici minuti.

A questo, Optariston affianca un fornito magazzino di lenti pronte all’uso che, rispetto alla concorrenza, permette di avere prodotti di prima qualità sul momento, senza necessità di ordinazione. Senza dimenticare che raggruppando l’eccellenza dell’ottica mondiale, dagli Stati Uniti al Giappone, Optariston propone da sempre occhiali, lenti e strumenti visivi innovativi introvabili altrove.

La missione del marchio è quella di offrire ai clienti il prodotto con la massima qualità e il miglior servizio possibile, ma soprattutto con l’esperienza e la tecnologia per esaudire ogni richiesta e coprire le esigenze dell'occhio a 360 gradi.

Ecosostenibilità: un cambiamento da perseguire quotidianamente

Confermando la sua capacità di guardare al domani, Optariston ha scelto di dedicare all’ecosostenibilità il raggiungimento dei suoi primi settant’anni di attività. Un traguardo importante che, nel mese di maggio, vede i sette centri puntare i riflettori e mettere in risalto l’importanza delle tematiche green, supportandole con iniziative mirate per permettere ai clienti di essere protagonisti del cambiamento e riscoprirsi più attenti e consapevoli in tema di sostenibilità.

Fin dal 2019, Optariston è stata tra le prime realtà a incorporare il concetto di ecosostenibilità nel suo business model e implementare misure alternative ed ecologiche nel proprio lavoro quotidiano. Su tale solco, Optariston ha delineato obiettivi fondamentali per generare valore a favore dell’ambiente, a partire dalla promozione di montature da vista e da sole ecosostenibili e prodotte da aziende che si impegnano attivamente per un mondo più green.

Optariston utilizza, inoltre, veicoli elettrici per effettuare le consegne interne tra i negozi, ma anche materiali, buste e confezioni riciclate o eco-friendly. Si impegna poi, nei propri laboratori, a ridurre e trasformare gli scarti inquinanti in scarti ecologici, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e smaltisce eventuali rifiuti appoggiandosi ad aziende specializzate che ne garantiscono l’eliminazione in modo ecosostenibile. Per maggiori informazioni sull’azienda e i servizi è possibile visitare il sito internet www.optariston.com.

I centri Optariston a Roma si trovano in Via Nazionale, 246 (Tel. 06 4821300), Via Ugo Ojetti, 45/47 (Tel. 06 823518), Viale G. Marconi, 132 (Tel. 06 5583253), Via della Vite, 6 (Tel. 06 6789904), Piazza Irnerio, 48 (Tel. 06 6620829) e Via di Donna Olimpia, 260 (Tel. 06 5349766). Senza dimenticare il punto vendita di Via Aureliana, 275 (Tel. 347 585 3741), che vede Optariston selezionata dall’Ospedale San Carlo proprio per via della propria concezione del lavoro. Per l’acquisto online è possibile visitare optaristonshop.com, che offre una selezione di montature da vista e occhiali da sole particolari ed esclusivi.