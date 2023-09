Information Technology, un pilastro dell’impresa

Pilastro portante del fare impresa oggi, l’Information Technology – o semplicemente IT – è un fattore che necessita della giusta competenza e supporto per vedere sfruttate al meglio le sue immense potenzialità. Riuscire a ottimizzare l’impiego della tecnologia e delle risorse digitali a propria disposizione permette, infatti, di rimanere competitivi sul mercato e agevolare il raggiungimento di importanti risultati, ottimizzando i processi, il tempo e le risorse.

IT sempre più importante per le imprese

Attraverso il corretto impiego dell’IT, le imprese riescono ad automatizzare numerosi processi, così da aumentare l’efficacia operativa, ridurre i costi, oltre a minimizzare gli errori e accelerare la produzione. Al tempo stesso, la vasta gamma di dati aziendali messi a disposizione della tecnologia migliora e facilita le scelte e le rende più sicure, perché partorite da un’analisi accurata di importante mole di informazioni.

La tecnologia è, poi, ovviamente comunicazione e collaborazione, con piattaforme di condivisione e possibilità di tenere conferenze online, accorciando le distanze e migliorando i rapporti e la produttività. Su questo solco, in base alle necessità, si inserisce anche una più immersiva e piena esperienza per il cliente. Il tutto, senza dimenticare l’aspetto della sicurezza, la possibilità di arrivare a rendere la propria visione sempre più globale, portando la propria azienda a un elevato grado di agilità, che le permette di essere al passo con i tempi e l’innovazione, riscoprendosi più sostenibile e trasparente e con uno sguardo rivolto in modo consapevole al domani.

Ogni giorno al fianco delle imprese

Per tutti questi motivi, sfruttare l’IT risulta una scelta vincente e imprescindibile. Per concretizzare al meglio queste premesse è, però, necessario rivolgersi agli specialisti del settore. Tra questi, una realtà come SiliconDev Group si trova ogni giorno al fianco di imprese e attività, supportandole lungo il processo di sviluppo tecnologico con le migliori professionalità e soluzioni all’avanguardia.

Gruppo di società che operano nel settore della trasformazione digitale specializzato nella progettazione e sviluppo di soluzioni, servizi professionali, IT Consulting, System Integration, Software Development, Digital Services e comunicazione, SiliconDev si serve delle tecnologie digitali, della rete e dell’IT per la creazione di nuovi paradigmi, così da rispondere alle sfide di un mercato in costante evoluzione.​

Processi, Operations, Applicazioni e Tecnologie

Il core business di SiliconDev muove su quattro principali ambiti di competenza – Processi, Operations, Applicazioni e Tecnologie – e trova la sua naturale collocazione in consulenza, progetti e soluzioni software in ambito Operations (Gestione Applicativa e Back Office), Application e Test Management, Servizi CRM, Servizi Business Intelligence e Security e IA. Il tutto con un approccio innovativo capace di adattarsi e cucirsi alla perfezione sulle esigenze dell’impresa, permettendole di restare al passo con il mercato e l’evoluzione costante che lo contraddistingue per raggiungere i suoi obiettivi di business.

Con un organico di circa 600 dipendenti, SiliconDev progetta, sviluppa, testa e ottimizza la componente software dell’impresa. Attraverso la propria consulenza specialistica, il gruppo agevola, inoltre, la pianificazione e la gestione di ogni progetto. Ma SiliconDev è anche corsi di formazione, ricerca e sviluppo e partner per la definizione di modelli di business abilitati da tecnologie digitali e comunicazione, come Cloud Computing, Digital Communication, Mobile, Video, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Design Experience, Social Networking, Servizi professionali e infrastrutture IT. Un supporto per affrontare al meglio le sfide della trasformazione digitale.

Un milione di euro in beneficenza

A conferma degli ottimi risultati raggiunti, il Gruppo SiliconDev ha deciso di destinare un milione di euro in beneficenza ad associazioni ed enti no profit che operano in ambito sociale. Ad annunciare l’iniziativa, resa possibile dalla vendita della piattaforma di Intelligenza Artificiale per la ricerca e la produzione di articoli e notizie online e offline, Xpress, e condotta tramite la società editrice Magi, è Stefano Valore, presidente di SiliconDev, che spiega come: «Le realtà interessate ad accedere a questi fondi potranno presentare richiesta contattando direttamente qualsiasi ufficio amministrativo del Gruppo SiliconDev».

Per approfondire questa e altre iniziative condotte da SiliconDev, ma anche richiedere informazioni ed entrare in contatto con il Gruppo è possibile visitare il sito internet silicondev.com. Per informazione in merito all’iniziativa di beneficenza è possibile inviare un’email a beneficenza@silicondev.com