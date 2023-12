Efficienza energetica degli edifici, scelta sostenibile e antidoto all'aumento dei costi dell’energia

L’Unione europea ha raggiunto l’accordo sulla bozza definitiva della Direttiva Europea sulle Prestazioni Energetiche degli Edifici (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD). Il provvedimento attende così il prossimo 27 gennaio 2024 per ottenere l’approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio europeo. Inserito nel pacchetto di riforme “Fit for 55”, il documento apporta interessanti e importanti aggiornamenti: dall’obiettivo per le emissioni zero all’obbligo di dotare di pannelli solari gli edifici di nuova costruzione.

Verso il miglioramento energetico degli edifici

Con l’intento di aggiornare gli edifici, specie quelli in classe energetica G, così da renderli più sostenibili e con prestazioni energetiche ottimizzate, il provvedimento punta a rendere immobili e abitazioni più green e capaci di garantire un notevole risparmio in termini economici e di emissioni. Per arrivare entro il 2050 a una completa neutralità climatica, si passerà dall’installazione dei pannelli solari al graduale abbandono degli impianti con caldaie a gas già a partire dal 2025.

Entrando nel dettaglio, con l’obiettivo di stimolare un’importante opera di ristrutturazione di edifici privati e pubblici in ogni Paese membro, la direttiva UE impone a ogni realtà nazionale di impegnarsi a garantire una riduzione del 16% dell’energia media utilizzata entro il 2030, per arrivare al 20-25% entro il 2035.

Un impegno che si concretizza in opportunità e incentivi al pubblico e al privato, contenuti anche nella Legge di Bilancio 2024, per agevolare la transizione sostenibile e l’ammodernamento di impianti e strutture. Nonostante il superbonus al 110% per migliorare l’efficienza energetica, il consolidamento statico o la riduzione del rischio sismico degli edifici si prepari a scendere al 70%, resta comunque una grande opportunità di risparmio verso immobili più sostenibili.

Sostenibilità e risparmio immediato in bolletta

Cogliere questa occasione e riuscire a farlo al meglio, anche procedendo per step impostando un lavoro alla volta, è fondamentale non solo per allinearsi alle direttive, ma anche per mettersi al riparo dagli aumenti dei costi energetici e garantirsi l’accesso agli inventivi fiscali e godere fin da subito di un importante recupero di denaro in bolletta.

Oltre a ciò, subentrano tutti i benefici che una casa efficiente e moderna garantisce, elevando i livelli di comfort e sfruttando le potenzialità di impianti a consumo ridotto per arrivare ad azzerare gli impatti sull’ambiente utilizzando le energie rinnovabili. Senza dimenticare l’aumento del valore dell’immobile. Ecco perché rivolgersi ora a realtà dall’esperienza consolidata e sempre aggiornate in materia, come l’azienda di ingegneria civile della provincia di Rieti, Studio 36, risulta indispensabile oltre che altamente consigliato.

Scelte consapevoli e servizio chiavi in mano

Nata nel 2017 da un’intuizione dell’Ingegner Matteo Rossi, grazie alle competenze del suo team, la realtà reatina guida i propri clienti negli interventi di efficientamento energetico per la casa, offrendo un servizio 100% chiavi in mano, che parte dalle valutazioni iniziali, con acquisizione di tutti i documenti, e arriva al collaudo e al post lavori, progettando nel dettaglio ogni attività, tanto nel pubblico quanto nel privato. Promuovendo un approccio sostenibile e responsabile, lo studio progetta sistemi di isolamento, impianti fotovoltaici e impianti a pompa di calore, facendosi punto di riferimento nel campo della progettazione e della conduzione di lavori edili, con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del patrimonio edilizio.

Tra gli innovativi servizi di alta professionalità offerti da Studio 36 rientrano, inoltre, diagnosi energetica e conseguente progettazione degli interventi, produzione della relazione tecnica e il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE). Servendosi di una specifica strumentazione all’avanguardia, lo studio si occupa anche di effettuare il rilievo dell’intero edificio con laser scanner 3D. Oltre a ciò, viene effettuata la misurazione dei parametri di trasmittanza delle pareti, l’indagine termografica dell’edificio condotta in linea con la certificazione UNIEN ISO 9712 e il rilevamento dei valori di umidità e temperatura.

Una volta raccolti, i dati vengono caricati nel software di progettazione edilizia per estrapolare e costruire il modello energetico alla base dell’intervento di efficientamento. Da qui vengono calcolati i carichi termici dell’immobile e progettati gli interventi, con relativa stima dei costi e specifiche dell’impianto e della rete di adduzione e di distribuzione dell’acqua calda sanitaria. Il tutto puntando a realizzare progetti in grado di coniugare qualità, funzionalità, estetica e sostenibilità. Tenendo sempre al centro le esigenze del cliente e della comunità nel quale gli interventi vengono realizzati.

Tutto ciò fa di Studio 36 un partner per il miglioramento delle performance energetiche del proprio immobile, ma non solo. Infatti, grazie alle variegate competenze del suo team di ingegneri civili, oltre all’efficientamento energetico, Studio 36 offre servizi in tema di miglioramento e adeguamento sismico dell’esistente e per costruzioni nuove.

Studio 36 è in via Sacchetti Sassetti 36, a Rieti. Per maggiori informazioni, richiedere un preventivo o un appuntamento è possibile visitare il sito www.studio36.it. Info a info@studio36.it e, anche su Whatsapp, allo 0746/247130.