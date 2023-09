Dalla Sicilia alla conquista dell'Italia: i maestri delle spedizioni veloci, sicure e convenienti

Velocità, sicurezza, capillarità e convenienza. Sono questi gli obiettivi prefissati da SpedireAdesso, spedizioniere online che aiuta aziende e privati a inviare pacchi, buste, bancali e pallet su tutto il territorio nazionale e in Europa grazie alla collaborazione con i più importanti corrieri espressi. Favoriti da un portale online semplice e di facile accesso, nel giro di pochi anni l'azienda fondata da Salvatore C. Parlacino si è distinta tra i competitor: in 9 anni d'attività la startup ha raccolto oltre 20mila recensioni positive.

La mission di SpedireAdesso è quella di accorciare le distanze andando incontro alle necessità degli utenti: oltre alle numerose piccole e medie imprese italiane che affidano le spedizioni all'azienda siciliana, ci sono anche tantissimi italiani che si sono trasferiti all'estero o in altre località del Bel Paese e utilizzano questi servizi per sentirsi più vicini ai propri luoghi di origine facendosi inviare prodotti tipici locali o effetti personali lasciati indietro durante i traslochi.

Tutti i servizi sono facilmente prenotabili attraverso il sito internet: da poco, inoltre, è stato implementato un nuovo modulo di calcolo rapido dei costi di spedizione che prima era dedicato soltanto ai pacchi. Adesso è infatti possibile calcolare velocemente anche il costo di spedizione di pallet, bagagli, biciclette e buste, rendendo i prezzi più chiari e di facile fruizione a tutti i propri clienti.

Un contatto diretto tra utenti e corrieri

Attraverso il sito internet dedicato, SpedireAdesso si propone come intermediario per facilitare i trasferimenti di merci e materiali, aiutando i propri clienti nel disbrigo delle pratiche e nel reperire i mezzi necessari per ogni tipologia di trasporto. SpedireAdesso.com è infatti un portale che rende maggiormente accessibili i servizi dell'azienda per organizzare direttamente online le spedizioni usufruendo di tutti le proposte dell'azienda siciliana. Garantendo un'assistenza tempestiva e gratuita i clienti possono accedere facilmente ai servizi di trasporto, tracciati e affidati ai migliori e più efficienti corrieri nazionali e internazionali.

Un costante monitoraggio online di consegna e ritiro è a disposizione sia del mittente, sia del destinatario: una volta prenotata una prestazione online, a tutto il resto ci pensa lo staff di SpedireAdesso che sceglierà la migliore soluzione per andare incontro al cliente. La selezione del corriere più adatto, l'invio e la predisposizione dei documenti di trasporto, assistenza dal ritiro della merce e fino alla consegna: gli operatori sono sempre a disposizione attraverso i più vari canali di comunicazione come live chat, email, telefono, ma anche Whatsapp o i social network dedicati (Instagram, Facebook e Twitter).

Dai francobolli digitali alla spedizione dei bagagli: le nuove idee di SpedireAdesso

Sono tanti i servizi correlati alle spedizioni messi a disposizione dei clienti da SpedireAdesso. Negli ultimi anni, ad esempio, è stato sviluppato un sistema (unico in Italia) che permette l'acquisto e la stampa di francobolli digitali: questo servizio permette di snellire i tempi e migliorare la logistica agli utenti che hanno la necessità di effettuare spedizioni fisiche, direttamente dalle cassette postali rosse di Poste Italiane, su tutto il territorio nazionale. Un altro dei servizi più utilizzati è quello che permette di spedire i propri bagagli per le vacanze o per trasferimenti brevi o definitivi. I costi delle compagnie aeree per il trasporto di pacchi e valigie è infatti salito alle stelle: SpedireAdesso ha quindi deciso di aiutare le persone che devono spostarsi in altre località permettendo un netto risparmio sui costi di trasporto, nonché di viaggiare più leggeri e spensierati.

Nel segno della sostenibilità

Il mondo della logistica spesso si trova scontrarsi con le politiche ambientali nazionali e internazionali che anno dopo anno diventano sempre più importanti e sentite. Seguendo con intelligenza la crescente cultura green e la sensibilizzazione sui tempi dell'ambientalismo, SpedireAdesso ha voluto intraprendere un progetto di sostenibilità che ha previsto l'installazione di un impianto fotovoltaico in sede. L'azienda, fortemente impegnata nella salvaguardia ambientale, promuove inoltre il riciclo degli imballaggi e l'utilizzo di materiali poco inquinanti spiegando al pubblico quali siano le scelte migliori attraverso i propri canali social e al blog dedicato presente sul sito internet.

Per avere maggiori informazioni riguardo a tutti i servizi proposti da SpedireAdesso si può utilizzare il modulo di contatto presente sul sito internet www.spedireadesso.com, oppure contattare l'azienda telefonicamente al numero 0958997230, live chat o Whatsapp.