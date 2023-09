Automotive e ambiente, il cambiamento è oggi

Di queste, stando ai dati diffusi dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, ben il 71% viene prodotto dal trasporto stradale, che è anche responsabile di circa un quinto delle emissioni totali del Vecchio Continente e vede le autovetture impattare per il 60,6%. Da queste premesse, è chiaro come sia necessario riuscire ad arrivare a risposte concrete e a ridurre l’impatto ambientale.

L’anima green dell’automotive

Il Green Deal europeo pone il 2050 come anno per vedere ridotte del 90% le emissioni di gas serra derivate dai trasporti. Il cambiamento parte però fin da ora, con la rivoluzione sostenibile avviata dai marchi produttori di automobili, protagonisti attivi e preziosi per guidare il cambiamento green.

Tra le case automobilistiche maggiormente impegnate in questo processo di trasformazione radicale dell’intendere la mobilità c’è certamente Honda, che nel 2019 si è vista assegnare il prestigioso riconoscimento Premio “Vivere a Spreco Zero”, categoria “Mobilità Sostenibile”, grazie ai suoi straordinari e innovativi piani di sviluppo verso la piena elettrificazione dei suoi principali modelli in Europa.

La nuova ZR-V

La nuova Honda ZR-V è pronta a essere protagonista nel settore mobilità: capace di coniugare uno splendido design, potenti prestazioni, comfort straordinario all’anima sostenibile del SUV elettrificato di ultima generazione firmato Honda. Un C-SUV che, anche grazie al suo stile elegante, grintoso e lineare, colma la distanza tra HR-V e CR-V e dà seguito all’evoluzione intrapresa dal linguaggio di design del colosso di Tokyo.

Nel cuore di ZR-V pulsa il propulsore ibrido e:HEV Honda, accuratamente messo a punto per esaltare le prestazioni del modello, continuando a garantire una straordinaria combinazione tra prestazioni ed efficienza in qualsiasi tipologia di percorso, dall'autostrada ai sentieri di campagna.

Prestazioni e comfort

Esterni lineari ed eleganti, attenzione al dettaglio, materiali di alta qualità, finiture di pregio e spaziosità in un formato compatto dialogano al meglio con un abitacolo di classe e che integra estetica e funzionalità di alto livello, semplificando l’utilizzo nel quotidiano e accessibile anche tramite tutte le funzioni Apple CarPlay e Android Auto, per restare sempre connessi e avere tutto a portata di mano. A tutto ciò si affianca l’avanzata gamma di tecnologie di serie per la sicurezza attiva Honda SENSISNG.

Disponibile nelle versioni Elegance, Sport e Adavance e in cinque diverse colorazioni (Diamond Dust Pearl, Ruse Black Metallic, Radiant Red Metallic, Platinum White Pearl e Still Night Blue Pearl), il nuovo Honda ZR-V è disponibile presso le concessionarie Collina, a Roma dal 1957 e concessionarie ufficiali del marchio Honda.

Collina, riferimento Honda per Roma

Con le sue tre sedi in Via Adige 35a/33, Via Topino 33e, Via Benozzo Gozzoli 100, Collina mette a disposizione dei propri clienti i nuovissimi modelli Honda e una innumerevole serie di servizi dedicati anche all’assistenza e ai ricambi. Ma le concessionarie Collina sono anche punto di riferimento per le autovetture a chilometro zero e per l’usato, proponendo offerte e promozioni.

Collina è, inoltre, centro per il noleggio, anche a lungo termine, per un periodo che varia dai 12 ai 60 mesi. Una soluzione che strizza l’occhio alla sostenibilità e che include nei costi del contratto servizi come l’assicurazione RCA, furto, incendio, Kasco, il costo della tassa di proprietà, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli pneumatici (eventualmente anche quelli per la stagione invernale) e tanti altri servizi opzionali.

Si tratta di una soluzione particolarmente indicata per le categorie business, che riescono così ad ammortizzare i costi di mantenimento del veicolo, ma anche per il privato, che ha così la possibilità di versare la propria vecchia vettura in permuta e guidare sempre un mezzo di ultima generazione e attento all’ambiente. Per conoscere meglio l’offerta firmata Collina, la nuova ZR-V e tutti i modelli Honda è possibile visitare il sito Internet www.collina.com.