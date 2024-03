Padova in primavera: scopri le meraviglie della città millenaria

In primavera, Padova è una scoperta affascinante e imperdibile. Una perla in cui natura, cultura, arte, storia e offerta enogastronomica restituiscono sensazioni uniche e una serie infinità di possibilità.

Dieci esperienze da non perdere a Padova in primavera

Patrimonio UNESCO dal 2021, con le sue bellezze, la città si appresta a offrire opportunità ed esperienze differenti tra loro che sapranno rendere indimenticabile la permanenza di chiunque decida di regalarsi una visita nelle sue straordinarie vie, circondate di arte, vita, cultura, sapori e molto altro. Scopriamo le 10 esperienze imperdibili per la primavera a Padova.

1. I capolavori di Giotto e il ciclo di affreschi del Trecento padovano

Parlando di Padova, è impossibile non partire dall’arte. Urbs Picta per eccellenza, la città offre l'opportunità di ammirare opere d'arte straordinarie create da grandi maestri del Trecento come Giotto, Guariento, Giusto de’ Menabuoi, Altichiero da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona. Un percorso su 8 siti differenti, suddivisi in quattro componenti con visitatori da ogni parte del mondo: Scrovegni ed Eremitani, Palazzo della Ragione, Reggia, Battistero e le loro piazze, Cittadella antoniana e Oratorio di San Michele.

2. Palazzo della Ragione e il Sotto Salone

Costruito nel 1218, il Palazzo della Ragione è tra i simboli della città, un luogo suggestivo che nel suo straordinario grande salone pensile racchiude il celebre ciclo astrologico medievale, la pietra del Vituperio, il grande cavallo ligneo, realizzato da Annibale Capodilista e, dal 2006, la ricostruzione del pendolo di Foucault. Immancabile, al piano terra, anche una tappa al mercato coperto più antico d'Europa, il Sotto Salone, dove scoprire e assaporare prodotti locali freschi e genuini tra negozi di alimentari, salumifici, bar e macellerie inseriti in un contesto unico.

3. L'Orto Botanico

Immancabile, poi, una visita al più antico orto botanico universitario al mondo. Costruito nel 1545, e dal 1997 nella Lista del Patrimonio Mondiale, l'Orto Botanico dell'Università di Padova sorprende chi si avventura tra le sue meraviglie con oltre 3500 specie di piante e numerosi alberi storici. Da sempre luogo di ricerca scientifica, scambio culturale e didattica, nel 2014 l’Orto botanico visto l’inaugurazione del Giardino della biodiversità, con cinque grandi serre per un viaggio imperdibile attraverso cinque differenti biomi che illustra la storia delle relazioni tra uomo e piante.

4. La Basilica di Sant'Antonio

Meta di pellegrinaggio da tutto il mondo, la Basilica del patrono della città custodisce storia e opere, sorprendendo con tutta la sua maestosità. Un’esperienza di storia e spiritualità contornata da splendidi dettagli architettonici e che permette di pregare presso l’Arca del Santo o all’ombra dei chiostri del convento. Ma dalla Basilica è possibile anche ripercorrere il cosiddetto “Ultimo Cammino”, quel tragitto compiuto da Sant’Antonio nel giugno del 1231 dai Santuari Antoniani di Camposampiero alla Basilica del Santo a Padova, passando per il luogo dove morì il 13 giugno, il Santuario Antoniano dell’Arcella.

5. Caffè Pedrocchi

LIl rinomato “Caffè senza porte”, lo storico Caffè Pedrocchi è una vera e propria istituzione per la città. Inaugurato nel 1831 secondo il progetto dell’architetto Giuseppe Jappelli e aperto giorno e notte fino al 1916, il locale è stato da sempre luogo di ritrovo per studenti, artisti, letterati e patrioti. Dal 1836, l’offerta del locale è impreziosita dal Pedrocchino, elegante ambiente neogotico in cui trova collocazione la deliziosa pasticceria.

6. Prato della Valle e la Basilica di Santa Giustina

Impossibile, ovviamente, tralasciare un lugo simbolo come Prato della Valle. La vasta piazza è contornata da residenze storiche e impreziosita da 78 statue che raccontano la storia e le tradizioni di Padova e dell’Europa. Sede del mercato settimanale del sabato e del mercatino dell’antiquariato ogni terza domenica del mese, rappresenta uno spazio verde ideale per rilassarsi e godersi un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui vengono proposte lungo tutto l’anno manifestazioni e spettacoli. Proprio accanto si scorge l’imponenza della Basilica di Santa Giustina, un capolavoro dell'architettura religiosa che accoglie i visitatori con la sua maestosità.

7. Un brindisi in compagnia

Patria dello Spritz, di vini e delle cosiddette “graspe”, chi si visita Padova non può privarsi di un brindisi in piazza delle Erbe, piazza dei Signori o all’ombra della Torre dell’Orologio o del Palazzo della Ragione. Assaporare gli ottimi vini locali che rappresentano un’eccellenza del territorio, come per esempio Merlot al Cabernet, i Fiori d’Arancio prodotti nei colli Euganei ma anche Chardonnay e il Friularo Ambasciatore dalle cantine del Conselvano. Tesoro del territorio anche la grappa, tradizione che vanta produttori eccellenti e storici come Bonollo, senza tralasciare i locali ideali per uno Spritz tra amici.

8. Cicloturismo tra i paesaggi pittoreschi

Ma Padova può essere visitata anche in modo differente, in maniera alternativa, esplorando il territorio in modo sostenibile e a contatto con la natura. Parliamo, ovviamente, delle possibilità di godersi un viaggio in sella a una bicicletta. Un’esperienza che fonde natura, dimore storiche e bellezze artistiche difficili da dimenticare, resa sicura e agevole grazie al gran numero piste ciclabili che attraversano la città e rendono il cicloturismo un modo perfetto per esplorare il territorio in primavera.

9. L'Osservatorio astronomico la Specola

Conosciuto anche come la Torre di Galileo, l’Osservatorio la Specola rappresenta un importante centro di ricerca astronomica. In realtà, la Torre è stata costruita dopo che il celebre scienziato pisano compì qui le sue straordinarie scoperte, ma al suo interno, lungo i 200 gradini che scandiscono le diverse stanze ospitate dall’edificio trova spazio una collezione di antichi strumenti per studiare il cielo, permettendo di immergersi nell'astronomia e nelle sue origini.

10. Il Burchiello

Una minicrociera che, da marzo fino a ottobre, offre un percorso esclusivo tra le Ville Venete lungo la Riviera del Brenta. Tra arte e storia, lungo l’antico Burchiello del ‘700 si parte da Padova per giungere a Venezia, e viceversa. Accompagnati da una guida, è possibile ammirare anche gli interni di splendide dimore storiche – Villa Foscari detta La Malcontenta, Villa Widmann di Mira e Villa Pisani di Stra – e immergersi completamente nel territorio. L’esperienza permette, inoltre, di pranzare al rinomato ristorante il Burchiello di Oriago, attracco di metà giornata del battello.

Padova Urbs Picta: un biglietto unico per godere di tutta la bellezza della città

Per agevolare la visita agli otto siti di Urbs Picta, permettendo anche l’utilizzo illimitato dei mezzi pubblici per spostarsi in città, il consiglio è quello di acquistare il biglietto Padova Urbs Picta in una delle sue diverse versioni disponibili per i turisti: una validità 48 ore al prezzo di 28 euro e una valida 72 ore al prezzo di 35 euro. I residenti di Padova e provincia hanno, invece, la possibilità di acquistare un biglietto a loro dedicato con validità di sei mesi al costo di 25 euro per accedere una volta a ognuno degli otto siti, ma senza comprendere l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Per ulteriori informazioni sulla città, gli orari per gli accessi ai luoghi di interesse, le esperienze disponibili e per approfondire o acquistare il proprio biglietto (disponibile anche in formato cartaceo presso i numerosi punti IAT sul territorio padovano) è possibile consultare i siti www.turismopadova.it www.padovaurbspicta.org . Info importanti e a portata di smartphone sull’App Padova Urbs Picta, applicazione ufficiale dell’amministrazione comunale, che racchiude guide audio e video per rendere interattiva e coinvolgente ogni esperienza.