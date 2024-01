Interdisciplinarità, orientamento al lavoro e un costante sguardo all’attualità

Quello in cui viviamo è un mondo in continuo cambiamento, dove le esigenze del mercato del lavoro mutano rapidamente in un contesto sempre più marcatamente globale.

Alla luce di questa consapevolezza, i corsi di laurea triennale e magistrale UNINT sono definiti sulla base dell’analisi delle opportunità occupazionali e caratterizzati da una forte impronta internazionale, nonché da una spiccata attenzione all’apprendimento linguistico con l’opportunità, comune a tutti i corsi, di studiare arabo, cinese, francese, giapponese, lingua dei segni italiana, inglese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco.

Tre sono i corsi di laurea triennale erogati dall’Ateneo:

Il Corso risponde alla crescente domanda di “green jobs”, ossia quelle occupazioni nei settori dell’agricoltura, del manifatturiero, dell’amministrazione, dei servizi, dell’energia e della R&S che contribuiscono a preservare o restaurare la qualità ambientale, riducendo deficit ecologici e rischi ambientali.



Nei prossimi anni è infatti attesa una forte domanda di competenze “green” da parte sia delle imprese che della pubblica amministrazione per fronteggiare i rischi determinati dal cambiamento climatico. Il Corso risponde inoltre all’attuale esigenza delle aziende di adeguarsi alle normative che richiedono una crescente conformità ai requisiti di tutela ambientale e di rendicontazione sociale, come ad esempio il rispetto dei parametri ESG (Environmental, Social e Governance).

Il Corso fornisce una solida formazione linguistica e un’adeguata preparazione sulle culture dei Paesi le cui lingue sono oggetto di studio e offre fin dall’inizio degli studi la possibilità di avviarsi alla traduzione e all’interpretazione. La classifica Censis delle lauree triennali nel settore linguistico 2023/2024 colloca il corso di laurea triennale in Lingue per l’interpretariato e la traduzione UNINT al secondo posto in Italia tra le università non statali. Per i suoi riconosciuti requisiti di qualità, il Dipartimento che eroga il Corso è fra i tre membri italiani della CIUTI (Conférence Internationale Permanente d’ Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes) e il suo corso di laurea magistrale in Interpretariato e traduzione è parte della rete EMT (European Master’s in Translation) promossa dalla Commissione europea.



L’indirizzo Trilingue incontra le esigenze di quegli studenti che abbiano voglia di raccogliere le sfide poste da un mondo globale sempre più interconnesso e interculturale. L’approfondimento di tre lingue e culture rende l’indirizzo Trilingue una scelta altamente qualificante.



L’indirizzo bilingue Mediazione linguistica per i media e la comunicazione digitale consente di associare allo studio approfondito di due lingue l’acquisizione di conoscenze adeguate ad assumere il ruolo di esperto della comunicazione digitale nelle lingue oggetto di studio in organizzazioni, imprese e istituzioni che intendono rivolgersi a un pubblico internazionale avvalendosi del canale digitale.



L’indirizzo bilingue Mediazione linguistica e culturale per la gestione dei flussi migratori consente di arricchire lo studio approfondito di due lingue con l’acquisizione di competenze interdisciplinari che consentono di ricoprire il ruolo di facilitatore della comunicazione, agevolando l’interazione delle persone immigrate in terra straniera con la rete di servizi esistenti e collaborando alla progettazione e messa in opera di iniziative volte a favorire l’inclusione.

Il Corso si propone di fornire gli strumenti intellettuali idonei alla creazione e allo sviluppo di una solida cultura sulla cybersecurity tramite un approccio multidisciplinare. È progettato sulla base dello Skills Framework dell’ENISA (EU Agency for Cybersecurity), che delinea il quadro delle competenze richieste in ambito europeo per rafforzare la cybersecurity nell’UE e forma, tra le altre, la figura del cyber legal policy and compliance officer.



Formare in cybersecurity significa anche insegnare a riconoscere e a debellare le diverse e sempre più numerose minacce di carattere informatico, in sintonia con le richieste delle istituzioni e degli attori privati dello spazio pubblico europeo.

Ai tre corsi di laurea triennale, si affiancano cinque corsi di laurea magistrale: Economia e management internazionale (indirizzi: Lusso, made in Italy e sostenibilità; Marketing ed export digitale; International Relations, Global Management and Economic Diplomacy (interamente in inglese); Interpretariato e traduzione (indirizzi: Interpretariato, Traduzione, Misto, Misto monolingue); Lingue per la didattica innovativa e l’interculturalità (indirizzi: Insegnamento di una lingua UE, Insegnamento di italiano per stranieri e di una lingua UE, Insegnamento di due lingue, Editoria e giornalismo digitale, Turismo); Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale; Psicologia dei processi di apprendimento e di inclusione.

La cura nella predisposizione dei piani di studio e il loro costante aggiornamento si concretizzano in dati di forte impatto: stando alle ultime rilevazioni del consorzio AlmaLaurea (XXV Indagine 2023 - Profilo dei laureati e Condizione occupazionale) i laureati UNINT impiegano mediamente 3 mesi e 3 giorni per trovare lavoro dall’inizio della ricerca. Secondo la stessa indagine il 76,9% dei laureati magistrali UNINT ha svolto un tirocinio riconosciuto dal proprio corso di studi (triennale e magistrale) grazie alle oltre 700 convenzioni stipulate dall’Ateneo con imprese nazionali e multinazionali e con istituzioni e organizzazioni non governative tra cui rappresentanze europee e ministeri, ambasciate e consolati.

Al fine di anticipare ulteriormente il contatto con il mondo del lavoro, UNINT dota le nuove matricole di un visore META per accedere a laboratori di realtà virtuale e aumentata e allenarsi alle professioni. Spazi innovativi di apprendimento che consentono agli studenti di valorizzare le proprie competenze pratiche esercitandosi virtualmente in un ambiente sicuro e protetto. L’utilizzo del visore apre inoltre le porte al metaverso della UNINT e alle sue aule tematiche, ambienti virtuali a disposizione dell’intera comunità UNINT.

La forte vocazione internazionale di questo ateneo romano si manifesta non solo nei piani di studio dei corsi erogati, ma anche nella possibilità di trascorrere un soggiorno all’estero a fini di studio o tirocinio, grazie alla rete di oltre 100 accordi internazionali stipulati con università europee ed extraeuropee.

L’Ateneo è un luogo di crescita personale oltre che professionale. Per questo, tramite l’iniziativa Unintraprendenza, giunta alla sua VII edizione, UNINT invita ogni anno i propri studenti a presentare proposte per la realizzazione di attività formative, culturali, artistiche, sportive, ricreative e sociali da loro autonomamente ideate e gestite, interamente finanziate dall’Ateneo. Tra i progetti dell’edizione in corso: la radio universitaria, la squadra maschile e femminile di calcio a 5, un laboratorio teatrale, una scuola di scacchi e un progetto avente ad oggetto l’organizzazione di eventi di moda.

Credendo nella centralità della persona, UNINT organizza inoltre Open Day che consentono ai potenziali futuri studenti di interagire fin da subito con docenti, studenti e personale UNINT, integrando i momenti informativi con sessioni interattive e laboratori per avere un assaggio autentico della vita accademica presso UNINT.

Il primo Open Day è dedicato ai corsi di laurea triennale e si terrà il 31 gennaio 2024.

Scopri di più sul sito www.unint.eu Info: orientamento@unint.eu | 06.510.777.40