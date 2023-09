Ingegneria Aerospaziale: l’eccellenza italiana nel campo della formazione

Pioniera a protagonista delle attività spaziali, l’Italia ha ricoperto un ruolo fondamentale dagli anni ’60 fino a oggi prendendo parte a progetti importanti e formando personalità di spicco e di successo, come le astronaute e gli astronauti che negli ultimi anni hanno contribuito a far conoscere il talento italiano e hanno ispirato giovani in tutto il mondo. Parliamo, ovviamente, di professionisti come Cristoforetti, Parmitano, Vittori, Nespoli, Cheli, Guidoni e Villadei, che il 29 giugno 2023 ha portato la bandiera italiana a bordo dello spazioplano di Virgin Galactic. Eccellenze che trovano il loro punto di riferimento nella storica Scuola di Ingegneria Aerospaziale (SIA) di Sapienza Università di Roma, fondata nel lontano 1926 e tra le più antiche al mondo.

Il progetto “Starting”

Per entrare in contatto con le attività didattiche e di ricerca della Scuola e, al contempo, approfondire l’affascinante tema dell’esplorazione spaziale, in concomitanza con la Settimana della Scienza e della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2023 di Frascati Scienza la Scuola propone, organizza, finanzia e ospita il progetto “Starting: Space Technologies Addressing Research Transfer Into Next Generations”.

Oltre all’Open Day, aperto a tutti e in programma il prossimo 23 settembre, “Starting” mette in programma giornate di incontro e condivisione didattica con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presso i laboratori della SIA. Un’occasione unica per conoscere il mondo dello “Spazio”, che permette di visitare i laboratori e il Museo di Ingegneria Aerospaziale e presenta i progetti che vedono attualmente impegnata la Scuola.

L’Open Day sarà reso ancora più imperdibile dagli interventi dell’astronauta Walter Villadei, del dottor Vincenzo Gagliarducci - Presidente del Gruppo Astrofili Monti Lepini - e della dottoressa Marta Albano, Tecnologo Trasporti Spaziale nonchè ex studentessa proprio della Scuola di Ingegneria Aerospaziale. Durante la giornata ci sarà la possibilità di scoprire come si diventa astronauti e di effettuare osservazioni al telescopio del sole, della Luna, Saturno e Giove con i suoi satelliti. In chiusura di giornata, un’apericena speciale a tema spazio e curiosità, tra musica e fenomeni di illusione e aberrazione ottica.

Una scuola orientata alla ricerca e al mondo del lavoro

La Scuola di Ingegneria Aerospaziale (SIA) di Sapienza Università di Roma vanta un’impostazione fortemente orientata all’inserimento nel mondo del lavoro, alla componente pratica della formazione, alla ricerca e al contatto diretto con le maggiori realtà del contesto aerospaziale. Si tratta di un corso molto particolare, offerto praticamente in esclusiva dall’Ateneo capitolino e che presenta un livello molto alto di preparazione.

Lo spazio, infatti, come sottolinea il professor Giovanni B. Palmerini, Preside del dipartimento, “offre notevoli possibilità per una carriera anche molto interessante e ricca di soddisfazioni, tanto in Italia quanto all’estero. E questo è ancora più vero per chi esce dalla nostra università, impostata per preparare al meglio ogni studente e calarli attivamente e concretamente in un mondo professionale fatto di grandi e importanti opportunità”.

Un corso a contatto con l’impresa

Il corso, di durata biennale, tratta discipline di differenti gruppi: dalla meccanica del volo alle costruzioni e strutture aerospaziali, dai sistemi e gli impianti spaziali, fino alla propulsione e all’elettronica. “La nostra Scuola forma, così, ingegneri sistemisti – prosegue Palmerini –. Profili molto richiesti e di grande interesse per le industrie, che collaborano con noi e con i nostri studenti a importanti progetti di ricerca”.

Per conoscere nel dettaglio il programma del progetto “Starting”, le possibilità per accedere alle borse di studio e l’offerta formativa proposta dalla Scuola di Ingegneria Aerospaziale (SIA) di Sapienza Università di Roma è possibile visitare il sito internet web.uniroma1.it/scuolaingegneriaaerospaziale/.