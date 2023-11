Il presepio di Greccio compie ottocento anni

La secolare storia del presepio ci porta alle sue origini, nel XIII secolo: la prima rappresentazione della natività è stata voluta da San Francesco d'Assisi, che ha introdotto l'usanza per far rivivere ai fedeli la spiritualità e la celebrazione dei momenti della nascita di Gesù Cristo e del Natale. La tradizione si diffuse poi rapidamente in Europa e divenne sempre più popolare nel corso dei secoli. Se inizialmente le scene coinvolgevano soprattutto persone in carne e ossa, con gli anni si cominciarono a utilizzare figure di legno, terracotta o altri materiali per creare rappresentazioni statiche della scena della natività.

Greccio, lì dove nasce la tradizione

Greccio è un piccolo e affascinante borgo della provincia di Rieti, noto anche per essere stato il luogo in cui San Francesco d'Assisi organizzò il primo presepe vivente allo scoccare della mezzanotte del 24 dicembre 1223. Secondo la tradizione, San Francesco voleva ricreare la scena della natività per permettere alle persone di meditare sulla nascita di Gesù. Decise, allora, di allestire una rappresentazione in una grotta con una mangiatoia incastonata nella natura del territorio: questo evento è considerato il primo presepio della storia, con il Santo protagonista con racconti, canti e gesti esaltanti e in grado di suscitare emozioni e fede, dando il via alla sua diffusione in tutto il mondo. Quest'anno questa tradizionale rievocazione compie ben ottocento anni e Greccio decide di festeggiare l'anniversario organizzando un ampio programma di eventi, proposti in collaborazione con il Ministero della Cultura.

Greccio 2023 tra storia, cultura e valorizzazione del territorio e delle sue bellezze

Artisti, pensatori, religiosi e creativi sono i protagonisti di questa importante ricorrenza di festa, con il borgo che ospita numerosi eventi e manifestazioni per celebrare al meglio gli ottocento anni dello storico presepio di San Francesco d'Assisi. Rappresentazioni, mostre e attività animano il cuore di Greccio e la Valle Santa, valorizzando le storie e le bellezze di un territorio unico grazie a un programma ricco di iniziative culturali.

Tra le numerose iniziative artistiche e culturali, quest’anno si festeggia anche il quarto di secolo della Mostra Mercato dell'Artigianato dell'Oggettistica per il Presepio, inaugurata nella Piazza del Borgo Antico: un evento unico e inimitabile, che da sempre richiama migliaia di visitatori nelle terre di San Francesco. Lo splendido centro del paese, che sorge a 705 metri sul livello del mare, fa da spettacolare cornice all'evento fieristico giunto alla 25^ edizione. Per l'occasione, tra la piazza e le piccole vie si ricrea lo scenario incantato e magico del Natale, con oltre 30 chalet di legno illuminati da luci colorate capaci di regalare un'atmosfera indimenticabile di spiritualità e tradizione. Artigiani, espositori e produttori propongono ai visitatori oggetti d'arte dedicati al Natale e al presepio, oltre a idee regalo ed eccellenze alimentari del territorio a chilometro zero di Campagna Amica, con la possibilità di passeggiare lungo il Sentiero degli Artisti e ammirare lo splendido Santuario Francescano e l’affascinante Museo Internazionale del Presepe. Anche quest’anno la mostra fa il suo ritorno nel vivace scenario degli eventi natalizi della “Valle del Primo Presepe”: la cerimonia inaugurale, preannunciata con grande attesa, si è svolta sabato 25 novembre, animando Piazza Roma con la presenza delle più autorevoli figure civili e religiose del territorio.

“La Mostra Mercato rappresenta un evento unico nel suo genere in grado di offrire, alle persone che decideranno di farci visita, l’artigianalità presepiale e con essa la spiritualità, la cultura e la tradizione della nostra Terra – sottolinea il Sindaco di Greccio Emiliano Fabi - anche grazie alla realizzazione di una serie di ulteriori iniziative che faranno parte integrante del programma natalizio del Comune e che animeranno l’intera manifestazione”.

La Mostra Mercato accoglierà il pubblico dalle 10:00 alle 18:00, offrendo a tutti l’opportunità di esplorare le esposizioni natalizie: l’ingresso è libero e permetterà a tutti i visitatori di immergersi nell’arte e nell’artigianato locali. Le date di apertura sono distribuite lungo tutto il mese di dicembre nei giorni 2,3,7,8,9,10,15,16,17 e dal 22 al 31 e, per celebrare l’arrivo del nuovo anno e l’Epifania, la Mostra Mercato rimarrà aperta anche nei giorni 1,4,5,6 e 7 gennaio 2024, offrendo un modo unico di concludere e iniziare l’anno in compagnia dell’arte e della tradizione locale.

Per conoscere tutti gli eventi e le manifestazioni in programma per la celebrazione degli otto secoli della tradizione del Presepio, ma anche la storia e la cultura dello splendido borgo di Greccio è possibile visitare i siti internet www.greccio-2023.com e comune.greccio.ri.it.