Eccellenze regionali: la ricchezza della Toscana fra produzioni locali, piatti tipici e tutela del territorio

La Toscana è una regione che incanta, non solo per il suo valore culturale, ma anche per la simbiosi perfetta tra l'uomo e la natura. Questo equilibrio che riflette il paesaggio nello stile di vita, crea un connubio unico, che rende questa regione una delle destinazioni più affascinanti del nostro paese.

La Toscana è un museo a cielo aperto, con città d'arte che raccontano una storia millenaria, un vero e proprio giacimento di gemme culturali. Una regione famosa anche per le sue produzioni locali di alta qualità, dalle prelibatezze gastronomiche ai pregiati prodotti artigianali. Formaggi, salumi e vini pregiati, profumati tartufi sono solo alcune delle delizie culinarie. Un'attenzione per la tavola che si rispecchia anche nell'artigianato locale, come la ceramica di Montelupo, i coltelli di Scarperia, i tessuti di Prato, la tradizione vetraria di Empoli che testimoniano la maestria e la dedizione dei suoi abitanti.

Enogastronomia e sostenibilità

Da 23 anni la Regione Toscana, in collaborazione con Unioncamere, porta avanti Vetrina Toscana, un'iniziativa che unisce le tipicità e l'autenticità dei territori con una forte attenzione all'ambiente. La sostenibilità è uno dei pilastri fondamentali di questo progetto: la cura e la tutela del territorio sono infatti fondamentali.

L'utilizzo dei prodotti locali, il ricorso all'agricoltura biologica e alle filiere corte, la promozione della stagionalità e l'adozione di pratiche plastic-free sono solo alcune delle iniziative che contribuiscono a proteggere l'ambiente della Regione.

Vetrina Toscana mira a preservare la comunità, coinvolgendo la popolazione locale nella promozione del turismo enogastronomico sostenibile; genera inoltre occupazione e reddito per gli abitanti del luogo, contribuendo in modo significativo all'economia regionale, oltre a far comprendere come nascono i prodotti locali, mettendo in evidenza l'importanza del patrimonio culturale e materiale legato all'enogastronomia toscana.

Tra le numerose prelibatezze che occupano un posto speciale tra le pietanze tipiche della cucina toscana, i primi piatti rappresentano delle specialità riconosciute e apprezzate in tutto il territorio. Ecco alcuni consigli utili per preparare gli Gnudi, un delizioso piatto fatto con spinaci, ricotta e formaggio. Scopri subito la ricetta (link al video su moltofood.it).

Il progetto

La regione vanta quasi 600 eccellenze enogastronomiche, ciascuna con una sua identità legata al territorio. Un patrimonio culturale che Vetrina Toscana si impegna a tutelare e promuovere, grazie anche al contributo delle associazioni di categoria e al sistema della Camera di Commercio. Quella di Vetrina Toscana rappresenta infatti una delle più grandi reti agroalimentari in Italia: quasi duemila imprese tra ristoranti, botteghe e produttori che credono nel territorio e nello spirito dell’accoglienza, permettendo così a chiunque di poter assaporare la tradizione toscana e le sue produzioni di eccellenza. Il sito web www.vetrina.toscana.it fornisce un elenco georeferenziato di tutte le imprese coinvolte nel progetto, insieme a consigli pratici, approfondimenti sui prodotti e le loro storie, itinerari e ricette.

Il primo mercato di Vetrina Toscana

Inaugurato a Follonica il MeQ, il Mercato etico, plastic free e pet friendly, con l’intento di incarnare i valori del progetto regionale. Il mercato punta a valorizzare le tipicità locali, la filiera corta e la stagionalità dei prodotti toscani di prima qualità. Il progetto è supportato dalla Regione Toscana ed è stato ideato proprio per attrarre turisti e residenti. In autunno è prevista l’asta del pesce condotta “a voce”, ma senza sprechi; il MeQ è infatti impegnato nella lotta allo spreco alimentare, consegnando l’invenduto alla mensa della Caritas. Il Mercato quindi segue un codice etico ben preciso volto all’antispreco e, non a caso, all’interno del MeQ non sono ammesse bottiglie di plastica. La struttura sarà dotata di una casetta dell’acqua in cui sarà possibile rifornirsi e di un eco compattatore in cui inserire le bottiglie di plastica da smaltire. La promozione del territorio continua grazie ai murales e alle opere dello Street Artist Dario Vella, che tutela le opere del passato riproducendole in una texture grafica sulle vecchie mattonelle del pavimento.