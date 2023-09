"Aria”: la nuova installazione alla Galleria Nazionale con Olimpia Zagnoli

Supportare l'arte e promuoverla in tutta Italia attraverso la partecipazione diretta dello spettatore all'opera stessa, con il pubblico invitato a scoprire e vivere in prima persona le installazioni esposte. È questo l’obiettivo che glo ha deciso di intraprendere grazie alle diverse collaborazioni con gli artisti contemporanei scelti per il progetto glo for art Dopo Nico Vascellari e Agostino Iacurci, a settembre sarà l'illustratrice multidisciplinare Olimpia Zagnoli la protagonista del prossimo appuntamento: l'artista, nota per un caratteristico stile colorato e creativo che tende al pop, porta in scena la sua ultima opera originale “Aria”.



Olimpia Zagnoli e la sua nuova creazione Aria

Una scultura imponente, ma quasi eterea e fluttuante, che sembra risalire sinuosamente la scalinata della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma: “Aria” è un'opera di oltre 4 metri di altezza, realizzata in ferro, dalle forme stile tratto di matita che ricrea una lunga linea continua di curve sinuose suggerendo un lineamento femminile, di donna. Un cut out alla Matisse, come un disegno che magicamente diventa tridimensionale, l'opera è stata realizzata a mano da esperti artigiani. Di colore rosa, spicca sul marmo bianco della scalinata e richiama i lavori del Novecento di artisti come Calder, Tinguely e Giacometti. Olimpia Zanioli ha preso ispirazione dai movimenti dell'aria, dalla leggerezza, mostrate nelle forme e nelle linee: "Aria cattura temporaneamente l'atmosfera tra le curve e gli arzigogoli di una linea, un disegno che si stacca dal foglio di carta, cammina a lungo e si accomoda sulle scalinate - spiega l'artista -. Un profilo senza capo né coda che si lascia attraversare dall'aria, dallo sguardo e dal respiro di chi si avvicinerà".



La presentazione dell’opera alla Galleria

L'artista emiliana (ma milanese di adozione), divenuta celebre per aver pubblicato illustrazioni su The New York Times e Vogue Italia (solo per citarne due), propone al pubblico la sua nuova opera, una scultura cinetica e dinamica che dal 18 settembre 2023 sarà esposta sulle scale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Tra i protagonisti dell'evento c'è Fabio de Petris, direttore generale di BAT Italia, che commenta: "È un grande piacere portare a Roma un'opera di questa grande artista che, con il suo stile unico, innovativo e riconoscibile, ha saputo celebrare la leggerezza della vita di tutti i giorni". In ogni lavoro di Olimpia Zagnoli c'è sempre ironia e gioco, un continuo sperimentare i confini del disegno, della scultura e dell'illustrazione con un linguaggio originale che la rende una delle artiste più interessanti della sua generazione. "Siamo orgogliosi del progetto glo for art che ci permette di promuovere le opere creative dei nomi più importanti della scena artistica italiana" conclude de Petris.



Un dono alla città di Roma

Aria, al termine dell'esposizione, sarà donata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea della città, che vanta una spettacolare collezione con produzioni artistiche che vanno dall'Ottocento fino ai giorni nostri. Il progetto glo for art si propone infatti gli obiettivi di sostenere e diffondere la cultura e la democratizzazione dell'arte, ottenuti anche grazie alla donazione di importanti opere dei protagonisti dell'arte contemporanea a musei, gallerie o enti territoriali.