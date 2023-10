Maltempo, il Lago di Como è esondato

Martedì 31 Ottobre 2023, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 11:27

Il Lago di Como è esondato a causa del maltempo. La Protezione Civile ha tempestivamente attuato misure di emergenza, posizionando sacchi per prevenire inondazioni nel centro storico. Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno portato ad un aumento del livello del lago, con un incremento di 2 centimetri all'ora. Intanto le piogge persistono ancora in Valtellina, si prevede una breve tregua oggi e domani, seguita da un possibile ritorno di temporali. A Como infine sono state istituite zone a traffico limitato per deviare il flusso di veicoli.