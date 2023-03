Covid, in chat inchiesta Bergamo dubbi su utilità tamponi

Lunedì 6 Marzo 2023, 11:35

Nelle prime settimane dopo il primo caso ufficiale di Covid in Italia, quello accertato all'ospedale di Codogno, nel Lodigiano, mentre si profilava all'orizzonte l«onda anomala» della pandemia, era caos ovunque. Nei palazzi romani, dove i tecnici, in contatto con gli esperti Oms, e i politici tentavano di tenere la "barra diritta" e di riflesso a livello locale, soprattutto in Lombardia la regione più colpita. A testimoniarlo, tra l'altro, la «polemica» sui tamponi. Farli «a tutti adesso è la cazzata del secolo» , scriveva il 15 marzo di tre anni fa Ranieri Guerra, allora numero due dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss.