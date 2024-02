Sanremo 2024, Russell Crowe e il Ballo del Qua Qua

Russell Crowe, riproponendo la celebre frase "Al mio segnale scatenate l'inferno" del film "Il Gladiatore", ha fatto il suo ritorno all'Ariston. L'attore, ospite con la sua band The Gentlemen Barbers, ha eseguito "Let Your Light Shine". Ha poi condiviso un momento di affetto con Teresa Mannino, chiamandola a gran voce, e ha mostrato il suo senso dell'umorismo imitando il ballo del qua qua in risposta alla citazione di John Travolta da parte dell'attrice, riferendosi a uno sketch meno riuscito del giorno precedente.