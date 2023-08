Sophia Celentano, la pendolare (in aereo) che racconta i suoi «viaggi» su TikTok

Sophia Celentano, 21enne stagista universitaria dello stato americano della Carolina del Sud, ha attirato l'attenzione dei social media con la sua strategia unica di... «pendolarismo». Piuttosto che affittare un posto vicino al suo stage estivo nel New Jersey, prende un aereo da Charleston a Newark ogni settimana, evidenziando i vantaggi economici del suo metodo non tradizionale. Il suo video TikTok titolato, «Perché prendo un aereo per lavorare» mostra la sua routine ed è andato tanto virale da guadagnare l'attenzione di milioni di utenti.