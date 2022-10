Killer Assago, il video dell'accoltellatore esclusivo del Tg1

Giacca a vento, borsa a tracolla, lo sguardo perso tra le corsie del supermercato nel centro commerciale di Assago (Milano) in cerca del coltello con cui ha poi aggredito 6 persone, una delle quali è morta durante il trasporto in ospedale. Il Tg1 Rai delle 20 ha mostrato in esclusiva le immagini del sistema di sorveglianza del Carrefour dove ieri pomeriggio il 46enne Andrea Tombolini si è scagliato contro un gruppo di clienti e dipendenti.