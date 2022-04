Esplosione a Ispica in un'ex fabbrica di fuochi d'artificio, feriti due ragazzi di 14 e 15 anni

Un forte boato, dovuto ad una esplosione in un-ex fabbrica di fuochi d'artificio, è stato

avvertito questo pomeriggio, a Ispica (Ragusa), in Via dello Stadio. Nell'esplosione è avvenuta all'interno della fabbrica Moltisanti, sono rimasti feriti due ragazzi di 14 e 15 anni, condotti in elisoccorso al Policlinico e al Cannizzaro di Catania. Entrambi sono in prognosi riservata.