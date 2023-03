Gilda Ammendola, la misteriosa morte dell'italiana arrestata a Parigi: trovata impiccata in cella

È una vicenda dai contorni ancora molto nebulosi quella che riguarda Gilda Ammendola, 32enne italiana arrestata in Francia e morta in carcere. Il corpo senza vita della donna, originaria di Portici (Napoli), è stato trovato in cella lo scorso 22 gennaio. Ammendola, madre di una bambina di 8 anni, prima dell'arresto era incensurata. La donna è stata trovata impiccata all'interno del penitenziario di Fleyry-Mèrogis, a Parigi. L'arresto il giorno prima, il 21 gennaio: Ammendola si mise immediatamente in contatto con la famiglia per farsi recapitare alcuni effetti personali. Meno di 24 ore dopo è morta.