(Teleborsa) - L, ribadendo però le propriemesse in atto dal Presidente USA Donald Trump."Nella riunione di politica monetaria del 13 settembre, il Consiglio direttivo ha concluso che le nuove informazioni, comprese le proiezioni formulate a settembre 2018 dagli esperti della BCE, confermano sostanzialmente la precedente valutazione del Consiglio direttivo circa ilnell'area dell'euro e un", si legge nell'ultimoIl vigore di fondo dell'economia seguita a confermare inoltre lae che tale convergenza proseguirà anche dopo la graduale liquidazione degli acquisti netti di attività."Allo stesso tempo," dichiara l'Eurotower, secondo la qualeda parte della politica monetaria per sostenere l'ulteriore accumularsi di pressioni interne sui prezzi e la dinamica dell'inflazione complessiva nel medio periodo. Tale sostegno, ribadisce, continuerà a provenire dagli acquisti netti di attività fino alla fine dell'anno, dalle notevoli consistenze acquistate e dai relativi reinvestimenti, nonché dalle indicazioni prospettiche rafforzate del Consiglio direttivo sui tassi di interesse di riferimento della BCE.In ogni caso, il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare opportunamente tutti i suoi strumenti per assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente al livello previsto, recita il comunicato., ein un