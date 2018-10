Vodafone, al via secondo bando dedicato a startup e PMI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Vodafone Italia lancia il secondo bando "Action for 5G"che vogliono contribuire con le loro idee innovative allocon progetti di robotica, sensoristica, dispositivi connessi di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale.I progetti dovranno utilizzare almeno una delle caratteristiche distintive del 5G:"Action for 5G" è ilche Vodafone, in– l'incubatore del Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione Politecnico – promuove nell'ambito della sperimentazione 5G del Ministero dello Sviluppo Economico a Milano,Al fine di supportare le imprese selezionate nello sviluppo del proprio progetto in ottica 5G, per il secondo bando Vodafone mette a disposizione 2,5 milioni di euro, servizi di consulenza tecnico-specialistica sul 5G e l'accesso all'Open Lab 5G di Vodafone Italia e al Campus Open Lab del Politecnico di Milano.La raccolta delle candidature per la seconda edizione di "Action for 5G" è aperta da oggi (4 ottobre 2018) fino al 31 gennaio 2019 attraverso il sito: Actionfor5G.it., entreranno nella fase di "Progettazione in 5G" a partire da aprile fino a giugno 2019 e accederanno a un primo round di finanziamento per sviluppare l'idea progettuale in ottica 5G.I progetti saranno valutati da un Board, costituto da membri di Vodafone Italia, Politecnico di Milano e venture capitalist, che selezionerà i finalisti più innovativi e strategici che potranno accedere alla successiva fase di "Sviluppo e Test in Lab" da agosto a dicembre 2019. In questa fase, i finalisti riceveranno un secondo finanziamento per supportare lo sviluppo di un prototipo funzionante in 5G, ultimo step prima dell'ultima selezione.Ai vincitori Vodafone erogherà fino a 1 milione di euro di finanziamento o capitale in equity a supporto del lancio commerciale e dello sviluppo del business.