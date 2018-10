© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -della partnership fra Trenitalia e mytaxi, che prosegue ora in ottobre con una nuova promozione in grado di rendere il viaggio più semplice e accattivante, oltre che smart, all'insegna del "conveniente e digitale".. Buono che sarà valido per una corsa in taxi pagata tramite App fino al 30 giugno 2019.Ottenere i buoni mytaxi è semplice e veloce.. Una volta completato l'acquisto del viaggio, il buono mytaxi verrà inviato insieme al biglietto ferroviario sul titolo di viaggio, dove ci sarà il codice da inserire nella App mytaxi.. Accedendo al proprio profilo nella App mytaxi, sarà visibile una nuova sezione in cui è possibile inserire il proprio codice CartaFreccia e cominciare così ad accumulare punti viaggiando in taxi.