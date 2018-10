Toscana Aeroporti, Confindustria Firenze appoggia i piani di investimenti di Eurnekian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Se n'è avuta conferma venerdì 5 ottobre in occasione dell'assemblea di Confindustria Firenze, dove il Presidente Luigi Salvadori ha rigettatoazionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, sono state chiare: o si va avanti con il piano di investimenti da 350 milioni di euro, che racchiudePosizione confermata da, il quale ritienee sottolinea l'impegno a effettuare opere ambiente per 60 dei 350 milioni del piano investimenti. Pisa e Firenze sono due aeroporti con vocazioni diverse. Per il Galilei si preannuncia