(Teleborsa) - Nell'ambito dell'asta per le frequenze 5G messe in gara dal Ministero per lo Sviluppo Economico chiusasi ieri, TIM si è aggiudica un blocco a 3700 MHz per 80 MHz totali (per 1,694 miliardi di euro) e un blocco a 26 GHz per 200 MHz totali (per 33 milioni di euro), che vanno ad aggiungersi ai due blocchi a 700 MHz già vinti.



L'investimento complessivo della società, si legge in una nota, ammonta a 2,407 miliardi di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA