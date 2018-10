Spunti in acquisto sulle banche ma spread resta in tensione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, anche se lo spread resta in tensione, ma sotto i massimi raggiunti nelle ultime ore.In generale, sul mercato italiano, a sostenere il sentiment è la decisione del Governo di abbassare il deficit a partire dal 2020. Mossa, questa, vista come un tentativo di mediazione nei confronti della Commissione europea. A tal proprosito gli addetti ai lavori guardano alproprio per mettere a punto la revisione degli obiettivi di deficit/PIL.L'ammorbidimento del Governo tricolore sulla Manovra giova anche sullo Spread, che torna a scendere attestandosi a 284 punti base. Ieri il differenziale di rendimento si era spinto oltre i 300 punti base., ilBanco BPM segna un progresso dell'1,97%. Bene anche Intesa Sanpaolo +1,66%, Banca Generali +2,33%, UBI Banca +0,56% e Unicredit +0,82%.di Milano, Banca Ifis (+4,39%), Credito Valtellinese (+2,13%) e Banca Popolare di Sondrio (+1,37%).