Spread oltre quota 300. Quali le conseguenze sui conti pubblici?

(Teleborsa) - Lo Spread resta sorvegliato speciale in questi giorni convulsi per la finanza italiana., 2 ottobre,, toccando ilmentre ilA provocare la fuga degli investitori dal debito italiano i, oltre che aprire un fronte di "guerra" con la Commissione europea.Questa mattina lo Spread viaggia poco sotto quota 300 punti base con il rendimento dei BTP al 2,41%. Lalla luce dell'ammorbidimento mostrato dall'Esecutivo. Dopo un vertice fiume a Palazzo Chigi il Premier Conte ha infatti annunciato che il rapporto deficit/PIL al 2,4% riguarderà solo la Manovra del 20019. A partire dal 2020 sarà abbassato al 2,2% fino alla riduzione al 2% nel 2021. Il Presidente del Consiglio ha poi promesso una marcata contrazione del debito grazie alla crescita e al taglio agli sprechi.. La Manovra per il 2019 dovrà dunque fare i conti con una spesa per interessi sul debito pubblico che torna a crescere interrompendo un percorso di progressivo calo che dura da sei anni. Che non è poca cosa, considerando che negli ultimi sei anni è stato questo capitolo di spesa a generare il progressivo miglioramento del livello del rapporto deficit/PIL.Solo per fare un esempio,e nelNei mesi scorsi l'hasulle esigenze di rifinanziamento del debito pubblico e una previsione della spesa per interessi. Ilprevede unosu tutta la curva dei rendimenti a partire da gennaio scorso e fino al 2020. Già nel 2018 la spesa per interessi aumenterebbe di 1,8 miliardi, 4,5 miliardi l'anno prossimo e 6,6 miliardi nel 2020.e quindi il maggior onere per l'anno in corso sarà inferiore.Quindi(quasi un reddito di cittadinanza) per superare i