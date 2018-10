Scuola, il sindacato tira le somme della sentenza UE sul precariato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo 4 anni dalla causa Mascolo e dalla decisione dellaper mettere fine al, il presidente del sindacato della scuola Anief,, commenta l'rispetto aidel personale scolastico.Va ricordato che la causa Mascolo si concluse con un verdetto favorevole per Anief e i suoi legali, che riconobbe il diritto dei lavoratori in servizio continuativo per 36 mesi ad essere finalmente assunti a tempo indeterminato, ma ad"Anief ha vinto in Corte di Giustizia con i suoi avvocati e abbiamo vinto anche in Corte Costituzionale e in Corte di Cassazione. Di fatto dopo 4 anni ormai c'è unache riconosce al personale precario la parità di trattamento economica e giuridica col personale di ruolo", commenta il leader del sindacato, aggiungendo "quindi, laddove ci siano dei precari che continuano a prendere sempre lo stipendio iniziale è evidente che debbanoe bisogna rivolgersi al tribunale per avere, per esempio, gli; stiamo parlando didi supplenza"."Sempre la Corte di Cassazione ha stabilito che il personale precario, che rimane in tale stato e che ha avuto più dial 31 agosto o al 30 giugno nella stessa scuola, ha diritto anche a un", afferma Pacifico, sottolineando che "se si va a dimostrare pure che durante le, di luglio e agosto, il posto era vacante e disponibile, si vanno a recuperare"."Sono azioni che si devono intraprendere anche se si è entrati di ruolo perché, come dimostra la causa Rossato, ma indipendentemente da questa, già oggi al personale di ruolo sono riconosciuti gli scatti di anzianità che gli erano stati negati da precario e tutto questo non c'entra niente con la ricostruzione di carriera. Quindi, i, i ricorsi sono gratuiti, per avere finalmente lo stipendio che gli spettava", conclude.