Salone CSR, CNH Industrial mette la sostenibilità al centro della strategia

(Teleborsa) - I concetti disono stati al centro di una serie di seminari organizzati nella sede dell'nel corso della due giorni organizzata dall'ateneo presso ile dell'Innovazione sociale.La sesta edizione quest'anno, sul tema "Le rotte della sostenibilità", ha programmato una serie di seminari dalle diverse tematiche, come quella su. Al dibattito hanno partecipato i rappresentanti diPerla sostenibilità è un elemento "fondamentale" della strategia. Lo ha spiegatodella società, in una intervista rilasciata a Teleborsa."In CNH Industrial siamo integrati al 100%, nel senso che la", ha affermato la manager, aggiungendo "questo lo si può anche vedere dal fatto che utilizziamo unache è uno strumento di, ma è soprattutto uno strumento di"."Questa matrice di materialità - ha spiegato Citterio - viene costruita andando a vedere quali sono queiche possono in qualche modo influenzare il nostro business. Lo stanno già facendo adesso e lo possono influenzare nel futuro: il, la, lasono tutti fenomeni che noi stiamo monitorando"."La nostra strategia va proprio nella direzione di rispondere a questi fenomeni" per"Diciamo che lo, nel senso che, sempre attraverso lo studio della matrice di materialità, abbiamo una parte die quindi andiamo nelle fiere a chiedere loro quali aspetti della sostenibilità un'azienda dovrebbe tenere in considerazione"., ha concluso la manager di CNH.