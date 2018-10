Salini Impregilo guarda anche ad Astaldi, nessuna decisione

(Teleborsa) - Salini Impregilo, "valuta continuamente ogni opportunità di crescita" e "sta seguendo con attenzione le evoluzioni riguardanti società operanti nel settore delle costruzioni all'estero e in Italia, e tra queste anche il Gruppo Astaldi, con l'obiettivo di valutare ogni possibile opzione coerente con i propri obiettivi di disciplina finanziaria e creazione di valore per i propri stakeholders".



Lo afferma in una nota il Gruppo Salini, nell'ambito della strategia di consolidamento della propria posizione di leadership nel settore delle grandi opere infrastrutturali, precisando tuttavia che "a oggi non è stata assunta alcuna determinazione in merito".